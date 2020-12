Un equipo sin defensa

«Nuestra defensa ha sido horrible», dijo Sergio Hernández después de perder en Szombathely, pero bien podía haberlo dicho refiriéndose a toda la temporada porque el Casademont Zaragoza encaja muchos puntos, demasiados. De hecho, su media en la Liga ACB no es solo la más alta de toda la competición, sino también la más elevada de toda su historia en la máxima categoría: 89 puntos por partido. En la Champions no es el peor de su grupo y reduce ligeramente esa cifra: 82,5 de media.

No obstante, en Hungría recibió 94 puntos, confirmando una tendencia al alza en ese sentido que se ha mantenido demasiadas veces esta temporada. Por eso el equipo está en apuros clasificatorios en la ACB. En Santiago de Compostela, el domingo pasado, encajó 102 puntos y era la cuarta vez en 15 partidos de Liga que caía superando el centenar de puntos en contra. La temporada pasada solo le sucedió tres veces en 28 partidos y, la anterior, en dos ocasiones, una de ellas ya en playoff. Su peor campaña en ese apartado fue la 2017-2018, cuando encajó seis derrotas con más de 100 puntos en contra.

Porque lo curioso es que el Casademont también está batiendo sus mejores registros de puntos anotados con una media de 86,5 que superan los 83 de las dos últimas temporadas, su mejor marca de siempre. De hecho, solo en cuatro campañas de las doce que lleva en la Liga Endesa ha terminado por encima de los 80 puntos de media a favor. Pero eso sirve de muy poco si atrás el equipo permite siempre a su rival anotar cómodo y disparando sus cifras por encima de sus medias anotadoras.

El equipo aragonés es uno de los que más rápido juega y quiere jugar de la Liga Endesa, traduciéndose en un mayor número de posesiones por partido. Esto explica los marcadores elevados o un número de puntos mayor, pero desde luego si quiere ser un bloque más consistente no puede encajar por encima de los 90 puntos por partido porque eso requiere de un acierto elevadísimo en ataque que no siempre sucede. La mejora defensiva es el camino del Casademont para elevar sus prestaciones, no pasar apuros esta temporada en la Liga y tener opciones en la Champions.

La situación no ha mejorado con el cambio de entrenador, por lo que ya no es solo una cuestión de reglas defensivas, de táctica, sino también de implicación y actitud de la plantilla en el trabajo defensivo. Con Diego Ocampo el Casademont promedió 86,6 puntos en contra en 12 partidos (incluyendo Liga y todas las fases de la Champions), mientras que desde la llegada de Sergio Hernández el equipo está encajando una media de 87,6 puntos contando ACB y BCL.

Un ejemplo

El Casademont es el equipo con peor media de la Liga Endesa con esos 89 puntos por jornada. Le siguen el Manresa con 86,3, el Gipuzkoa con 86.1 y el Bilbao con 85,7. Los mejores, el Real Madrid con 73,9, el Barcelona con 74,1 y el Baskonia, su próximo rival, con 76,5. Es también su peor cifra histórica, superando los 88,4 del curso 2017-18. La mejor demostración de la importancia de reducir esos números la encuentra el equipo aragonés en su propia historia. En las dos temporadas con Fisac en el banquillo el Casademont promedió 83 puntos a favor. Pero en la primera encajó una media de 85,2 y, en la segunda, 78,7. Por eso era tercero y estaba haciendo su mejor curso de siempre cuando llegó la pandemia y lo frenó todo. Ahora ha aumentado esa cifra en algo más de diez puntos. Un equipo sin defensa.