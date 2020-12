El equipo vuelve a Andorra en busca de una necesaria victoria

Hace cuarenta días fue y volvió de Andorra sin ni siquiera poder pisar el parquet. Ahora regresa decidido a romper al fin la mala racha y lograr una victoria que, cada jornada que pasa, es más necesaria. El Casademont no puede dejar pasar más oportunidades para no hundirse del todo en la clasificación. El equipo ha mejorado desde hace cuarenta días, los que lleva Sergio Hernández al frente, pero todavía no le alcanza para volver a ganar en la ACB, una dinámica que espera cambiar esta misma tarde (18.30 horas).

El Casademont llega en un estado contradictorio, convencido de su mejora pero sin ser capaz de plasmarlo en la pista. Al menos llega también recuperando efectivos, con TJ Bray algo más integrado en el equipo, con Sulaimon confiado en recuperar sensaciones. Toda aportación será poca para empujar el cambio de dinámica que necesita el equipo mientras busca una solución a sus problemas interiores.

El Morabanc Andorra ya está recuperado del brote de coronavirus que le obligó a suspender tres partidos de ACB. No pierde desde octubre, aunque tiene tres jornadas aplazadas, y ha regresado de su cuarentena ganando sus dos últimos partidos. No pudo hacerlo en la Eurocup, donde perdió en casa por 100-106 ante el Lokomotiv este miércoles. Además, ha perdido a su nuevo internacional Tyson Pérez por lesión, por lo que ha decidido renovar a Gielo dos meses más. El ala-pívot llegó para sustituir a Bandja Sy por lesión y, tras la recuperación de este y la baja de Pérez, se ha ganado continuar en el Principado.

Precisamente el recién lesionado Pérez estaba siendo el jugador más efectivo del equipo de Ibon Navarro con 10,6 puntos, 7,1 rebotes y 15,4 créditos de valoración. Sin él quedan los 13,7 puntos de Hannah y los 12,9 de Senglin y los 6,5 rebotes de Bandja Sy. El Casademont se reencontrará en Andorra con un viejo conocido, Sergi García, que está encontrando su sitio, con minutos de calidad, en el equipo andorrano.

Aunque el conjunto del Oveja anda más preocupado de sí mismo que del o que pueda tener enfrente. Pretende consolidar sus virtudes y ser un equipo fuerte que pueda mirar a los ojos a cualquiera. Lo consigue por momentos, compite, está, pero no remata. Y la clasificación empieza a apretarle con la necesidad de empezar a ganar con independencia del juego. Ahí está su reto.