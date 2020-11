"Es alguien especial"

Son argentinos, conocen Zaragoza a la perfección y coinciden en su análisis: Sergio Hernández es el técnico idóneo para el momento del Casademont Zaragoza. Matías Lescano, Lucas Victoriano y Diego Ciorciari destacan el liderazgo cercano y la capacidad para gestionar grupos como principales virtudes del oveja, que tiene ante sí la oportunidad esperada de entrenar en la ACB y el reto de levantar al Casademont tras sus malos resultados. «Es un líder, un caudillo muy cercano a los jugadores», le define Ciorciari. «Es especial. Tiene mucho carisma, le da mucho a la gente. En la situación que está el equipo le viene bien eso. Es de mucha palabra, en ese sentido muy argentino», apunta el bicho. «Habla mucho y se preocupa del aspecto humano de los jugadores», añade Victoriano.

El exbase, ahora técnico en Regatas Corrientes, cree que Hernández y el Casademont son tal para cual. «Tiene facilidad para armar buenos grupos y es un ganador. Me parece justo por cómo está la situación ahí que van a hacer buenas migas. Van a salir beneficiados los dos. Él estaba buscando entrenar en Europa y el club estaba buscando un entrenador que lo saque de la dinámica en la que estaba. Hay una unión ahí que, para mi gusto, está muy bien porque los dos se hacen falta», señala.

Los tres coinciden también en que los equipos del oveja juegan rápido después de un gran trabajo defensivo, pero creen que ahora mismo lo más importante no es el trabajo táctico sino el anímico. «Ahora no le va a quedar otra que adaptarse a lo que tiene porque llega a un equipo que no ha armado. Pero también creo que el equipo tiene muchas variantes, se puede decir que dentro con la lesión de Justiz puede que los cincos no intimiden tanto, pero del cuatro para abajo tiene mucha versatilidad. Se encuentra con un equipo con mucha calidad así que va a poder sacarle jugo», valora Lescano.

"Todo el basket en general va cambiando, cuando juegas en Europa juegas con gente grande, muy móvil, rotaciones largas hasta el punto de tener jugadores que no juegan mucho. Antes jugabas una plantilla con siete u ocho jugadores y ahora están trece o catorce porque hay muchos partidos y la intensidad es muy alta. A mí me gusta la plantilla del Casademont, tiene variables, tiene jugadores que seguramente Sergio puede hacer rendir. No va a un equipo que no tiene cosas, tendrá que hacer uno o dos cambios y que seguramente los haga pero es una plantilla de nivel, muy buena, con mucho talento", ahonda Victoriano.

El que fuera capitán del equipo cree que es un equipo con características similares a la Argentina subcampeona del mundo. "Ahora el baloncesto, sacando la NBA, se parece mucho en todas partes. Se copia mucho, se depende mucho del bloqueo directo, de tener un cuatro que te abra el campo con el tiro exterior y es todo muy parecido. En la última selección argentina tenía uno de los bases que es de los más dominadores en Europa, a Scola que se transformó en un cuatro tirador, que es lo que se usa hoy, y si miras el equipo de Basket Zaragoza es parecido, tiene buenos exteriores que pueden hacer un poco de todo, luego tienen a Benzing que es un cuatro que su fuerte es el tiro exterior. Creo que se parece al armado de la selección argentina del último Mundial", analiza el bicho.

El mundo del baloncesto conoce al oveja por su paso por la selección, aunque su trayectoria en Argentina no es menor. «Es un entrenador muy ganador. En Argentina lleva muchas Ligas ganadas, le gusta que sus equipos jueguen rápido pero se va a adaptar a lo que él vea que el grupo le puede dar», dice Victoriano.

«Aquí fue el dueño y creador de Peñarol de Mar del Plata, liderado por Facu Campazzo, Leo Gutiérrez, Martín Megro, fueron tricampeones. Pero también su mochila más pesada fue haber heredado la generación dorada de la selección y fue el que logró insertar a toda una nueva camada de jugadores nuevos argentinos. Por ahí una vez que se retiró Ginóbili, Oberto, Nocioni, había muy pocas esperanzas de un nuevo renacimiento tan pronto y la oveja fue el timón de esa generación logrando una confianza absoluta en los chicos», apunta Ciorciari.

"Ha demostrado en la selección, yendo al caso más reciente, una dinámica defensiva y una estrategia táctica sobresaliente. Tenía jugadores liderados por Campazzo, que física y defensivamente es un chico de otra galaxia, y todos con una gran actitud defensiva para poder correr y anotar lo más rápido posible. Esto es lo que quieren todos los entrenadores pero Sergio logra que después de esa defensa tácticamente muy bien planteada, con un scouting grande, tratar de llegar al ataque lo más rápido posible. La confianza que transmite a los jugadores dejando tomar las decisiones siempre y cuando lo crean conveniente se arma un combo como se dio en el último mundial que, sin hacer mucho, se volvió un equipo temible", valora Ciorciari.

El exbase cree que la confianza es básica. «El jugador juega muy libre y eso va de la mano con un juego muy vertical donde el jugador tiene muchas posibilidades de decidir y tener esa libertad te da mucha confianza. Él es un líder cercano, no es un líder que somete al jugador y transmite nerviosismo o miedo como Dusko Ivanovic, que lo ves en el banquillo y te da miedo ser jugador más allá de los resultados que logra. Sergio es el opuesto, logra una cercanía absoluta con el jugador. Cuando un jugador que está anímicamente mal, bajo, lo mejor que te puede pasar es que venga el entrenador y te diga qué te está pasando, qué necesitas, vamos para adelante. Y eso no hay muchos entrenadores capaces de hacerlo y Sergio es excelente y logra ponerse al jugador en el bolsillo», indica Ciorciari.

"El vestuario necesita un revulsivo, alguien que le dé confianza y en eso no hay duda de que la oveja es especial. Si sabe cuándo debe usar la mano derecha sabe también cómo usar la izquierda. Y ahora el vestuario necesita eso, alguien que venga, dé confianza, que transmita, que dé tranquilidad y él en eso es especial y creo que al vestuario le viene muy bien ahora", añade Lescano.

En Zaragoza se va a encontrar con otro argentino. Los exjugadores coinciden en que a Brussino le va a venir bien contar con Hernández y el alero considera que el seleccionador «tiene la capacidad, el conocimiento y el carácter para afrontar este momento y ayudarnos a nosotros a seguir adelante. Es muy dinámico, muy intenso, le gusta el ida y vuelta en ataque y en defensa así que tenemos que estar preparados», dice Brussino.