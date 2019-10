«Este año quiero que sea importante para mí y dar un paso adelante»

—¿Qué análisis en frío hace de la derrota en Murcia?

—Creo que hubo falta de intensidad en los primeros minutos y ellos empezaron muy metidos en el partido. Tuvieron un gran porcentaje de tres, bajamos la energía en defensa y se vinieron arriba en casa y ante su afición. Hubo un momento en el que no pudimos dar ese paso adelante en defensa para remontar. Es un partido para aprender, tenía que pasar tener uno así y debemos aprender de los errores, olvidarlo y pensar ya en Sevilla.

—¿Cree que ese toque de atención en Murcia le puede venir bien al equipo?

—Sobre todo nos sirve para corregir errores. Vamos a jugar muchos partidos este año y lo que no podemos hacer es vivir del partido que ya hemos jugado. Hay que ver los errores y pensar en el siguiente. Estamos con ganas de ir a Sevilla y ganar ese encuentro, aunque va a ser muy complicado en su casa.

—¿Qué diferencias ve entre el equipo del año pasado y el de esta temporada?

—Creo que nos hemos reforzado muy bien. Han venido jugadores con mucha hambre y muchas ganas y es muy importante. Hay grandes anotadores en la línea de tres, pero lo más importante es conseguir la química que tuvimos el año pasado, sobre todo en el Príncipe Felipe con nuestra afición. Vamos en el camino correcto porque tenemos la misma ilusión de hacer las cosas bien.

—¿Es más positivo o negativo que el listón esté tan alto?

—Veo a mis compañeros y entrenadores con mucha ilusión sobre el año que nos espera. Tenemos un gran equipo pero hay que tener cautela porque son muchos partidos. Nos equivocaríamos si pensáramos en lo que hicimos el año pasado. Tenemos que ir partido a partido con la misma ilusión y las mismas ganas.

—Esta campaña está jugando más de ‘4’ y parece que está cómodo. ¿Era algo que había hablado con Fisac o trabajado especialmente en pretemporada?

—Me da igual jugar de ‘3’ o de ‘4’, lo que me pida el entrenador. Me estoy sintiendo cómodo en ambos puestos y en pretemporada trabajé más de ‘4’ ya que la posición de ‘3’ la tenía más cogida y Porfi me dijo que podíamos probar porque tenemos jugadores polivalentes como Benzing, que tenemos características físicas parecidas. No es una posición que sea rígida para mí y me encuentro muy cómodo. Jugaré donde el entrenador crea que puedo ayudar más al equipo y a mis compañeros.

—¿En qué faceta se siente más cómodo como ‘4’?

—Cuando juego ahí tengo que rebotear bien, porque puedo tener más rapidez, y energía para defender y correr. Somos un equipo que se caracteriza por la versatilidad en ataque y por correr.

—¿Le sorprendió coger tantos rebotes en los dos primeros partidos de Liga?

—Hay que explotar todas las facetas para ser lo más polivalentes posibles. No me esperaba coger tantos rebotes, pero nunca salgo a un partido pensando en las estadísticas ni mucho menos, aunque se dio. Lo importante es que los cojamos y nos ayude a ganar y a hacer transiciones en ataque.

—¿Y jugar tan pocos minutos en Murcia tras unos dos buenos primeros encuentros?

—Somos una plantilla muy amplia. Un día me tocará a mí y otro día a otro y no pasa nada. Me centro en ayudar al equipo. Si estoy un minuto daré el 100% y si estoy 20 daré también el 100%. Tengo que trabajar duro para convencer al entrenador para jugar. Lo importante no es lo individual y sí lo colectivo.

—Este verano ha trabajado mucho para mejorar, es su cuarta temporada aquí y ya está más maduro. ¿Puede ser su año?

—Llevo aquí cuatro años, conozco muy bien al club, la gente que lo rodea y la afición. Zaragoza me ha ayudado mucho a crecer y estoy muy contento y agradecido. Este año quiero que sea importante para mí y me lo he tomado muy en serio en verano trabajando muchas horas en el gimnasio y en la pista, con grandes entrenadores como Óscar Viana, Óscar Lata y he estado en algún campus, como el de Pablo Laso, entre otras personas que me han ayudado mucho. Quería dar ese paso adelante. La gente que llevamos aquí muchos años queremos que Zaragoza esté lo más arriba posible y trabajando duro, con esfuerzo y humildad, podía dar ese paso adelante. El entrenador y el club me están ayudarlo a darlo.

—¿En qué aspectos del juego ha trabajado más este verano?

—El apartado físico. Sabía que podía alternar entre el ‘3’ y el ‘4’ y quería mejorar el físico, pero he trabajado también un poco el tiro, por ejemplo ejercitándome con Pedro Robles, el apartado técnico, el poste bajo… No quería centrarme solo en una cosa e intentar explotar otras.

—Este año acaba contrato. ¿Cómo vive esa situación?

—Ahora mismo quiero estar tranquilo. Ojalá pueda seguir muchos años en Zaragoza en este gran proyecto. Estoy identificado con la gente y la afición y ojalá pueda continuar muchos años, sería un placer.

—¿Cuántas ganas tiene de que llegue el debut en Europa?

—Muchas. Es un gran paso para el club, la ciudad y nosotros que se vuelva a Europa, aunque primero está Sevilla y ya, desde el lunes, pensaremos en la Champions, que va a ser muy dura y con muchos viajes, pero veo al equipo capacitado y con ganas de hacer un buen papel tanto en la ACB como en la BCL.