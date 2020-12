Esto ya es otra cosa

Tan contundente como necesaria, el Casademont Zaragoza se llevó la victoria de Andorra (83-98) para romper su racha de seis derrotas seguidas, respirar un poco en la clasificación y confirmar su mejoría con resultados. Le faltaba ganar al equipo aragonés, lo repetía una y otra vez Sergio Hernández, pese a la mejora exhibida desde la llegada del argentino. Llegó en Andorra, en un buen partido colectivo en el que el Casademont dominó el rebote, le puso ritmo al ataque y contó con cinco jugadores por encima de los diez puntos, con tres por encima de los 20 de valoración, con Thompson firmando dobles figuras.

El ataque y el rebote ofensivo fueron las claves en la victoria del Casademont, la primera del Oveja en la Liga Endesa. El equipo aragonés supo sobrevivir a la lluvia de triples a la que se encomendó el Morabanc, debilitado por dentro, y fue afinando su ataque hasta dominar por completo el aro rival. Se vieron otras caras en el Casademont. De alivio, de alegría. Brussino volvió a sonreír, marcándose al fin un buen partido en ataque. Fue la primera vez con el Oveja que no salió de inicio, pero la importancia y el peso de un jugador no tiene nada que ver con el quinteto inicial.

Otra buena noticia fue Thompson. Mucho más tranquilo, sin perder la calma, aprovechó su superioridad por dentro para dominar el aro y sumar 14 puntos y 12 rebotes. También sumó buenos minutos Hlinason, machacando y taponando, que contribuyeron a cimentar la diferencia en el marcador. Sergio Hernández apostó por meter centímetros ante las bajas locales. Barreiro, Benzing y Hlinason salieron de inicio y el equipo aragonés fue a por el rebote desde el inicio.

Barreiro fue la punta de lanza. Cargó con inteligencia y ganas el rebote ofensivo y abrió la veda para el dominio aragonés. El Casademont capturó nada menos que 48 rebotes, 17 de ellos ofensivos. El Morabanc se quedó en 30 capturas, solo 4 de ellas en ataque. Una diferencia abismal que explica el dominio y la comodidad que encontró el Casademont en el frío Principado.

No obstante, el equipo aragonés sufrió al principio con el acierto de tres del equipo de Ibon Navarro. 7/10 triples firmó el Andorra en los primeros doce minutos, una estadística que, sumada a las pérdidas de balón del Casademont (casi todas de Bray) en el inicio del partido llevaron la igualdad en el marcador. Lo mejor del equipo aragonés fue cómo se ajustó al partido, cómo se adaptó a lo que había y necesitaba para ganar. Primero fueron Ennis y Benzing, sobre todo el canadiense, quienes llevaron la voz cantante en ataque. El escolta firmó 18 puntos al descanso y, el canadiense, 10. Apareció además un liberado Brussino y entre todos contrarrestaron el acierto de tres local.

Con el paso de los minutos el Casademont encontró un mayor equilibrio en su ataque. A la amenaza exterior ya consolidada fue sumando a sus pívots. Hlinason tuvo sus minutos de calidad, a los que ya está acostumbrado este curso, aunque las faltas le lastraron de inicio. Pero la buena noticia fue la de Thompson. No solo por sus números y su acierto sino, sobre todo, por su actitud en la pista. Mucho más centrado, mucho más seguro.

En un partido con mucho ritmo y anotación elevada, el Casademont llegó al descanso en ventaja (46-55). Al inicio del tercer cuarto Sergio Hernández mantuvo su plan inicial, mientras el Morabanc Andorra buscó un partido más físico. Lo único que consiguió fue entrar en bonus en dos minutos y que el Casademont estuviera más cómodo. La ventaja fue aumentando hasta llegar a los diez puntos al término del tercer parcial (65-75) pero todavía no estaba todo decidido. El Morabanc buscaba la manera de regresar corriendo al partido.

El último cuarto sirvió para que el equipo aragonés consolidara sus virtudes, se afianzara en el rebote y buscara y encontrara con acierto a Thompson. Así llegó a los 19 puntos de ventaja. Entonces aceleró el Andorra, volvió a acertar de tres y a rebajar la diferencia por debajo de los diez puntos. Momento para comprobar si al Casademont le iban a entrar las dudas que tantos partidos le han costado. No fue así. El equipo aragonés no se puso nervioso, intentó incluso parar el ritmo, aunque se encontraba más cómodo y seguro corriendo. No hubo esta vez lugar para la sorpresa. El Casademont pudo quitarse al fin un enorme peso de encima y cantar victoria en Andorra. Un alivio necesario para poder empezar a enderezar la temporada.

FICHA TÉCNICA:

83 – BC MoraBanc Andorra (28+18+19+18): Sergi García (8), Senglin (3), Palsson (8), Bandja Sy (4) y Dime (2) -quinteto titular-, Hannah (8), Jelínek (20), Oriol Paulí (15), ‘Tunde’ (7), Gielo (4), Nacho Llovet (2) y Guille Colom (2)

98 – Casademont Zaragoza (25+30+20+23): TJ Bray (3), Dylan Ennis (22), Jonathan Barreiro (13), Benzing (17) y Hlinason (9) -equipo inicial-, Nico Brussino (16), Javi García (4), Thompson (14), Sulaimon (-) y Knudsen (-).

Árbitros: Carlos Cortés, Jorge Martínez y Iyán González. Eliminado por cinco faltas personales Palsson –BC MoraBanc Andorra-.

Incidencias: Partido de la 9a jornada de la Liga Endesa disputado en el Polideportivo de Andorra y que se pospuso por el brote de coronavirus en la plantilla del BC MoraBanc. Sin público.

Estadísticas completas