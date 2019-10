Un estreno muy desacertado

No todos los días es fiesta. El Casademont Zaragoza prolongó su mal juego de las últimas dos semanas y en Bonn no hubo milagro final de San Miguel, como hace cuatro días en Sevilla, ni de nadie. No hubo ni partido, porque el Telekom había encarrilado bien el asunto muho antes y ganó con todo merecimiento (85-71). El equipo de Porfirio Fisac cayó víctima de un ataque insuficiente y una defensa demasiado intermitente. No hubo remontada posible en un último cuarto que acabó con un parcial de 24-16. El equipo aragonés debuta en la Champions con una derrota y con un balance demasiado negativo de puntos. Tendrá que buscar la primera el próximo martes en Turquía.

La derrota fue tan contundente como merecida, al Casademont le faltó acierto en todo momento, echó de menos puntos de varios de sus jugadores y, aun cuando estuvo cerca en el marcador (se puso a dos y tres puntos en un par de ocasiones), pareció siempre lejos del triunfo. El partido tuvo un ritmo vívido, como les gusta a ambos conjuntos, per estuvo mucho más cómodo el Telekom Bonn. También estuvo mucho más acertado el conjunto local, sobre todo por fuera y en los primeros minutos. El Casademont firmó un pobre 1/9 en triples en el primer cuarto. Con semejante imprecisión el equipo de Fisac fue siempre por detrás en el marcador y las ventajas alemanas enseguida subieron la barrera de los diez puntos. En algunas fases alcanzaron incluso los 20, mostrando las diferentes alternativas que tuvo el partido. Porque en realidad pudo haber pasado cualquier cosa, pero en esta ocasión el último cuarto del Casademont fue igual de deficiente que los tres anteriores.

ROTACIONES / Cumplió Fisac con su intención de rotar diferente. Sacó de inicio a Krejci, dio más minutos de los habituales a Hlinason. Estuvo discreto el joven checo, se vio algo más al islandés, que mejoró su contundencia con el paso de los minutos. En cualquier caso, no encontró nunca su camino el Casademont. Está mostrando estas últimas semanas un desacierto especialmente preocupante desde la línea de 6,75. No es que ande sobrado de especialistas, tan solo Benzing puede entrar en esa categoría, pero no son normales los números que presenta el equipo. Ayer Benzing volvió a ser el máximo anotador con 17 puntos, Seeley se quedó en diez y Brussino sumó dos. Entre los bases sumaron ocho y Krejci se estrenó al final. Es decir, le falta algo más de mordiente desde el perímetro.

En realidad le faltó mucho al Casademont, no solo por fuera. Concedió demasiado atrás, dejando tiros cómodos al Bonn. Durante muchas fases dio la impresión de que los alemanes jugaban fácil, sencillo, mientras a los aragoneses les costaba un mundo. Fue un partido de dientes de sierra porque el Casademont alternó malas defensas con otras que obligaron a los alemanes a agotar la posesión. En ataque, en cambio, casi nunca encontró su momento. 14 balones perdió el equipo aragonés que, cuando se puso a tres puntos tras una buena salida del descanso, no fue capaz de culminar sus ataques, igual que cuando volvió a recortar a tres al final del mismo periodo.

En el último ya no tuvo ni energía ni acierto para darle la vuelta a la situación y el Telekom fue aumentando progresivamente su ventaja, que subió peligrosamente. Ni siquiera pudo pensar mucho en el averaje el equipo aragonés, completamente desacertado. El conjunto de Fisac volvió a mostrarse en Bonn lejos de su mejor nivel, igual que en Murcia, igual que en Sevilla. O quizá lo que fue un espejismo fueron las dos primeras jornadas de Liga. En cualquier caso, la temporada no ha hecho más que empezar y tiene mucho camino por delante el Casademont. Y, desde luego, mucho que mejorar.