«Estuvimos confusos, sobre todo atrás»

El primer análisis de Sergio Hernández se centró en la defensa. En todo el trabajo atrás que le falta a su equipo y que volvió a quedar patente ante el Baxi Manresa. «Estuvimos muy confusos, sobre todo atrás, defensivamente, porque los jugadores tuvieron una actitud increíble, un compromiso tremendo, y querían cumplir con lo que yo les pedía pero a la vez no lo tienen entrenado. Pagamos las consecuencias de un buen equipo porque recordemos que Manresa tiene una de las mejores ofensivas de la Liga», resumió el técnico.

No obstante, el oveja no quiso dejarse llevar por el resultado para analizar el partido. «No me gustan las excusas pero hay una realidad, llevo dos días con este grupo y tomé la decisión de no modificar absolutamente nada táctico, solo algunas reglas defensivas un poco diferentes o agregar algún aspecto defensivo que al final no lo pudimos terminar de consolidar», explicó el argentino.

A continuación profundizó en lo sucedido. «Nuestro plan era tratar de que Manresa no corriera la cancha porque es lo que mejor hace, hace un buen trabajo de balance defensivo, obligarlos a jugar cinco contra cinco y aislar el dos contra dos para no recibir tantas canastas de uno contra cero como ellos meten por juego porque es un equipo que se pasa bien el balón. Pero nos metieron esas bolas de uno contra uno que nosotros pensábamos que no estaban tan capacitados para hacerlo. Y luego es un juego de una última posesión y analizar todo desde los errores sería un error mío porque si Dylan mete ese tiro y ganamos estaríamos analizando desde los aciertos», señaló.

También explicó por qué pidió tiempo muerto inmediatamente después del de Manresa justo antes de la acción decisiva del choque. «Son decisiones que hay que tomar. O quedarte con un tiempo muerto que quizá no puedas usar o cuando ves el diseño que va a hacer Manresa en la salida para ganarte el juego pides el time out otra vez. Es una manera de sobredefender esa acción que ya estás viendo o le obligas a cambiar el diseño. Que en realidad Pedro, inteligentemente, cambia el diseño y nos hace daño con una acción muy simple que termina en los dos tiros libres. En realidad son decisiones. Con el diario del lunes yo diría también que no lo pediría, pero en ese momento no hay tiempo para la duda y creí que era la mejor decisión», explicó.

Pero todo pasa por la defensa. «Tuvimos desajustes defensivos prácticamente durante todo el juego. Nosotros hoy no recibimos más puntos de los que recibimos por el gran jugador que tienen estos jugadores, por la gran energía que pusieron, por la vergüenza deportiva que tienen. La defensa siempre es lo que más tiempo de trabajo lleva y si algo no tuvimos es tiempo. Es verdad que algunas situaciones defensivas que yo planteé para la defensa de pick and roll que ellos no tenían nos plantearon dudas», concluyó.