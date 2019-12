Europa es de los jóvenes

La juventud es un divino tesoro para el Casademont Zaragoza. Tiene muchos jugadores casi imberbes, apuesta por ellos... y le ganan partidos. Ante el Besiktas fueron tres de ellos, Alocén, Barreiro y Hlinason, todos ellos menores de 23 años, los que tiraron del carro para llevarse el partido. Estuvieron bien secundados, también es cierto, por Dylan Ennis, de 27, y por la seriedad de todo el equipo, y del banquillo, para trabajar sin descanso por la quinta victoria europea. El Casademont ganó al conjunto de Ivanovic porque reaccionó a una mala primera parte y se puso el mono de trabajo en la segunda. Defendió, sobre todo a Theodore, y no escatimó esfuerzos hasta el triunfo final (80-73).

El partido tuvo dos partes bien diferenciadas. En la primera, el equipo comenzó como un rayo, firme atrás y muy acertado en ataque, pero se diluyó enseguida y el Besiktas tomó el mando. Theodore hizo lo que quiso con el equipo aragonés y, con sus 13 puntos, puso contra las cuerdas al conjunto de Fisac. El técnico también se puso serio. Esta vez no hubo las rotaciones habituales que se estaban viendo en la Champions. Ya no era tiempo de dar minutos a todos, de foguear a los chavales. Había que ganar como fuera y el técnico puso a los más indicados en cada momento, sobre todo en el tramo final.

La reacción aragonesa fue la adecuada. Tras marcharse al descanso siete puntos abajo (37-44), el equipo zaragozano se puso las pilas, defendió mucho mejor, especialmente a un Theodore que solo hizo cuatro puntos en la segunda parte, y no escatimó esfuerzos. Entendió que el partido había que ganarlo palmo a palmo, segundo a segundo, punto a punto. El equipo aragonés no es mejor que muchos rivales si no se lo trabaja, si no se lo merece. Ayer lo fue liderado por Carlos Alocén, secundado por un Ennis algo alocado en la primera parte pero mucho más fiable en la segunda, apoyado por el trabajo incansable del jabato Barreiro y terminado en los brazos inacabables de Hlinason. El Casademont selló su victoria con un triple de Alocén, un mate de Barreiro y un tapón de Hlinason. El resumen perfecto.

UN GIGANTE / El islandés merece capítulo aparte. Por sus cuatro tapones, por los balones que toca, porque cuando se crece y se lo cree, es decisivo. Tiene mucho por pulir todavía, le queda un largo camino por delante, pero su potencial es impresionante y está empezando a mostrarlo en el Casademont. Ayer, además, no se fue al banco cuando estaba siendo el mejor. Aguantó hasta el final. Le relevó durante el partido Fran Vázquez, siempre seguro, siempre entregado, porque Javier Justiz solo jugó un minuto y diez segundos. El cubano se sentó enseguida después de un error y parecía que con alguna molestia, porque se fue a hacer bicicleta, pero no fue atendido. Ni volvió a jugar.

En cualquier caso, en cuanto el Casademont encontró la vía por la que ganar el partido la explotó hasta el final. Con incertidumbre, sin ningún tipo de confianza, porque el Besiktas quiso engancharse todo lo que pudo al partido. No le sobra banquillo a Ivanovic y, con los mejores en pista la mayoría de los minutos, no tuvo suficiente. Sus interiores se cargaron de faltas y, en cuanto perdió la eficacia de Theodore, al Besiktas ya le costó mucho más hacerse con el mando.

El Príncipe Felipe volvió a disfrutar con su equipo porque cuando defiende, cuando se entrega y se esfuerza hasta el final, el juego le acaba recompensando. Y el Casademont sigue muy vivo en Europa, con opciones de todo, tras su quinta victoria. Ahora tendrá tres semanas para recargar energías. Porque va a tener que seguir peleando la clasficación cada semana.