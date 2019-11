Examen ante la Penya

Porfirio Fisac lo calificó de reválida o selectividad, una definición que le va al partido como anillo al dedo tanto por la edad de los jugadores que habrá en pista como por lo que hay en juego. El Casademont recibe este domingo al Joventut en un partido plagado de bajas y dudas físicas pero con un triunfo más en juego que alargaría la excelente racha que acumulan ambos equipos. El aragonés tiene la ventaja de jugar en el Príncipe Felipe (17.00 horas), donde hasta ahora no solo no ha fallado en cuanto a resultados sino que ha ofrecido siempre su versión más aguerrida y competitiva.

El Casademont llega a la cita con la tranquilidad que le dan las seis victorias acumuladas en siete jornadas pero a la vez con la ambición que supone ver tan cerca el objetivo de la Copa del Rey. El Joventut lo hace algo más desahogado tras haber sumado tres victorias en las últimas tres jornadas de Liga y haber enderezado un inicio algo desalentador con cuatro derrotas consecutivas. Ambos coinciden en otra cosa además de en su buena racha, en un elevado parte de bajas. Porfirio Fisac no podrá contar con los ya habituales damnificados, Renaldas Seibutis, Rodrigo San Miguel y Fran Vázquez, a la espera de la llegada de Dylan Ennis, un fichaje de campanillas. Por su parte, Carles Durán no tendrá ni a Birgander ni a Shawn Dawson y son dudas Prepelic, Zagars y Morgan. El técnico de la Penya, al menos, podrá contar ya con su último fichaje, el alero Perrin Buford, una vez que ya ha recibido el transfer internacional.

A favor del Casademont juegan el Príncipe Felipe y el hecho de que el equipo sabe a qué quiere jugar y cómo conseguirlo. No es nada desdeñable tener una idea y una identidad tan claras. En contra, las bajas de tres jugadores que serían titulares en la inmensa mayoría de los partidos, y la acumulación de minutos que conllevan tanto la doble competición como, precisamente, esas ausencias que obligan a cargar a otros. Y la frescura, el físico, son factores fundamentales para que el equipo de Fisac pueda ser precisamente eso, el equipo de Fisac, con un juego alegre, rápido y dinámico. También con una defensa muy intensa, clave en la mayoría de sus victorias.

Además, el conjunto aragonés está algo mermado en el exterior, tanto por los que no están como por el poco acierto de los que están. El tiro exterior es un problema para el Casademont, al menos lo ha sido en los últimos partidos. Todo lo contrario que para el Joventut, que cuenta con uno de los escoltas más productivos de la Liga Endesa, aunque es duda para hoy por un proceso vírico que le impidió jugar en Europa. Tras un año más que discreto en el Real Madrid, en Badalona se está viendo al Prepelic que asombró en el Europeo del 2018.

Promedia nada menos que 21,4 puntos por partido. Además Morgan, otra de las dudas, aporta 12,8 y, por dentro, Omic suma 11,6. Este otro esloveno es el rey del rebote verdinegro con 9,7 capturas, mientras Harangody se queda otros 7,1 rebotes por jornada. Zisis se ha hecho con el mando y reparte 5,1 asistencias por partido. Una Penya con mucho arsenal que, además, ha encontrado su camino con tres victorias seguidas. Un difícil examen para los jóvenes zaragozanos.