Fisac: "Ante el Barça tiene que ser un partido cercano a la perfección"

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, no cree en el encuentro perfecto, pero sí en aquel que lo roza. Después de ganar al Bilbao Basket y de estrenar el casillero en Europa en Turquía, llega al Príncipe Felipe este domingo el poderoso Barça y, ante un equipo de ese nivel, para ganar, a nivel general, “tienen que ser partidos muy completos, cercanos a la perfección”. “Tienes que estar cerca de esa sensación de que has hecho todo bien, en muchos campos y con muchas rotaciones. Cada faceta del juego va a ser determinante”, ha agregado este viernes.

El preparador segoviano demanda para el domingo a su plantilla que sepa “lo que tenemos que hacer, pero sobre todo identificarnos con nuestro público”. Normalmente Fisac pide valentía, pero frente a un adversario como el azulgrana es necesario “trabajo al máximo” y eso no garantiza la victoria: “A partir de ahí, no sé si tendremos alguna opción. Si la tenemos, cogerla. Y si no, como mínimo que el público se vaya pensando en lo trabajadores que somos”, ha explicado.

Ha recalcado que “tenemos que correr y esforzarnos muchísimo más que ellos para, como mínimo, acercarnos” y que “nuestro grado de esfuerzo tiene que ser muy superior al de cualquier día porque si no es difícil tener opciones ante un equipo de este nivel”. Además, ha ensalzado la labor de Pesic, su defensa “muy compacta” a pesar de los problemas en el puesto de base y la profundidad de su plantilla. “Su potencial es muy grande y tienen jugadores como Mirotic o Davies que están espectaculares y rotaciones como Tomic, Abrines, Hanga o Higgins, que son todos jugadores top”, ha incidido.

Por otra parte, Fisac ha reconocido que es una semana “difícil y diferente por Seibutis, que no va a poder estar en un periodo de tiempo que no sabemos”, ya que se marcha a Lituania para seguir un tratamiento específico para recuperarse de las molestias de espalda que padece. Además, Justiz y San Miguel son duda y, aunque en ambos casos “es difícil” su presencia en el partido, el cubano “está más cerca que Rodrigo”, ha subrayado el entrenador.