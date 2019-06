Fisac: "El Barça es superior en todo pero no nos puede ganar en ilusión"

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, ha declarado hoy que su rival en las semifinales por el título, el F.C. Barcelona Lassa, es superior al conjunto aragonés "en todo" pero que solo hay una cosa en la que cree que son iguales y en la que no les pueden ganar "ni de coña" que es en "el deseo de poder ganar".

El técnico del conjunto 'rojillo' no quiere que sus jugadores sientan que van a disputar una semifinal sino que, al contrario, desea que sientan que tienen "un baloncesto dentro y una responsabilidad".

"No quiero que vayan cómodos, no me gustaría que se sintieran víctimas de nada. Tenemos que ser algo más de lo que hemos sido hasta ahora. Lo más importante para mí es que mi equipo siga haciendo el mismo baloncesto, con las misma ideas, sin ningún tipo de dudas, con el mismo corazón y con la misma entrega y eso es en lo máximo que estamos centrados", ha asegurado el técnico castellano-leonés.

Igualmente opina que su equipo no ha acabado de crecer como tal ni individualmente y que es momento de que los jugadores, si son buenos, den "un salto para arriba".

Fisac no quiere que el Tecnyconta Zaragoza se sienta solo porque piensa que ha generado "una ilusión importante en una ciudad" y que los jugadores tienen que trabajar por algo más que ellos mismos: "es por conseguir que ese deseo y la ilusión esté transmitida en nuestra entrega y sacrificio independientemente de como vayan los marcadores o los partidos. Da igual. Ellos son una gran plantilla pero nosotros tenemos que trabajar con nuestros factores distintos para poder acercarnos en algo".

El preparador de Fuenterrebollo (Segovia) espera que sus hombres tengan la capacidad de centrarse en el primer partido de la serie porque ha destacado que "suele ser importante".

"Suele ayudar bastante a definir la serie aunque sea muy larga . Son claves determinados partidos y uno de ellos es el primero. No podemos pensar en nada más que en este primero. Sabemos el rival que tenemos enfrente y la calidad que tiene en todas sus líneas, la gran fuerza que está mostrando en la competición, sobre todo a nivel de energía y acierto en el tiro del tres. Son muchas las armas que tenemos que contrarrestar en este sentido", ha advertido.

Para poder competir con el conjunto azulgrana, Fisac opina que su equipo deberá estar firme defensivamente y que deberá tener "un grado de acierto muy importante" en el aspecto ofensivo.

El entrenador del conjunto maño ha destacado que el equipo barcelonés tiene varios jugadores en un estado de forma "exagerado" y que Heurtel era una de ellos.

"Nosotros tenemos que decidir qué agujeros tapar. Nuestro rival posee demasiados grifos abiertos por los que tienen una vía de anotación muy importante en cinco o seis puntos y tenemos que decidir qué tapar porque a todos no vamos a llegar", ha analizado.

Sobre el entrenador del equipo catalán, Svetislav Pesic, ha señalado que es "un maestro a seguir en el trabajo de equipo" que ha resuelto muchas dificultades durante la competición "con un trabajo grupal".

"Es el mejor equipo defensor y anotador de toda la serie del 'playoff'. Eso solo se logra con un aspecto de grupo y ellos son un grandísimo equipo", ha valorado.