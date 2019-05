Fisac: "El Baskonia va con pistolas y nosotros con cuchillos a la eliminatoria"

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que el Kirolbet Baskonia, con el que se enfrenta este jueves su equipo en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final por el título, irá "con pistolas" al enfrentamiento mientras que su equipo lo hará "con cuchillos" en referencia a la gran diferencia de potencial entre uno y otro conjunto.

"Sabemos a lo que nos enfrentamos, a un transatlántico que ha recuperado a todo el mundo y vamos a ir a una batalla en la que ellos están con pistolas y nosotros con cuchillos, pero tenemos que pelear como si fuera el último partido. Es un grado importante que como profesionales no seamos conformistas con lo que hemos hecho y sí ilusionistas del futuro", ha subrayado.

Fisac ha añadido que el conjunto vasco es "mejor" que el aragonés pero que quiere "pelea y guerra" por intentar ganar el partido.

"Ellos son favoritos pero nosotros tenemos que tener nuestra mentalidad ambiciosa. No vale ir a disfrutar, vale ver si nos queda algo de baloncesto, de esfuerzo o de físico dentro para darlo todo desde el primer minuto porque no importa el resultado, solo ganar o perder. Vamos a ir con máximo riesgo, con máxima dificultad ante un equipo muy solvente, una entidad que es un ejemplo y con una afición perfecta", ha apostillado en rueda de prensa el técnico del conjunto aragonés.

Porfi Fisac ha explicado que tiene claro que su rival va a ir "a muerte" y que lo que quiere transmitir a sus hombres es que "no vale con ir a muerte sino que cuando estés muerto te levantes y sigas luchando porque, si no, no vamos a llegar porque la diferencia es grande y clara".

"La opción que tenemos de ganar es que cuando estemos sufriendo muramos y cuando estemos muriendo levantarnos y ahí es donde quiero llegar", ha destacado.

Igualmente se ha preguntado si el Tecnyconta es capaz de llegar "al límite máximo como grupo" porque individualmente cree que sí lo está y también ha indicado que no quiere que sea suficiente competir: "quiero que nos valga, no con sufrir sino el siguiente paso. Igual no lo podemos dar pero lo vamos a intentar".

El entrenador castellano-leonés ha desvelado que odia el conformismo, la relajación y que se piense que el equipo ha acabado de competir.

"Todos los halagos que hemos recibido y la clasificación son pasado, lo que queremos mostrar es un equipo entero, duro, valiente, que va a tomar muchos riesgos y que no le importa el resultado o si va a perder de uno o de treinta, pero que va a luchar por estar uno arriba", ha resaltado.

También ha indicado que en este tipo de partidos no afecta perder por mucho o ganar por poco y que lo que desea es que el grado de "locura" que han exhibido durante todo el año y que les ha llevado hasta donde están no lo pueden perder.

Ese es el principal peligro, a juicio de Fisac, que puede afrontar su equipo, tener la sensación de que se han hecho las cosas "tan bien", de haber acabado sextos en la Liga y de que ya han acabado. "Eso es lo que estoy intentado evitar porque esto no ha acabado", ha agregado.

"Cada partido se va a jugar como si fuera el último y como si solo hubiera uno solo. Es lo que pretendemos, ese grado de ambición, ilusión y coraje que estoy buscando en la plantilla esta semana. El sexto puesto ha conllevado una relajación y una bajada de intensidad y parece que se ha hecho todo y ha acabado la Liga, y no es así porque ahora comienza algo por lo que todos podemos dar un salto de calidad, pero sobre todo una lucha por un club que quiere ser algo y que desea asentarse en esta pelea todos los años", ha asegurado.

El preparador de Fuenterrebollo (Segovia) ha advertido que va a arriesgar "al máximo" con la condición de que sus jugadores luchen igualmente "al máximo" hasta el final "no por ser competitivos sino por ganar el encuentro".

"Les he dicho que no existe una eliminatoria sino un partido. Quiero que se centren en que solo jugamos un partido y que no jugamos por ganar una eliminatoria", ha apuntado.