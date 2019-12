Fisac: Es un partido de ambición máxima

Casademont Zaragoza quiere cerrar este año histórico con una victoria este sábado (20.30 horas) en el Príncipe Felipe ante el Baskonia. Echando la vista atrás nadie podría imaginar que el equipo marcharía tercero con once victorias, midiéndose con los gigantes de la competición y con la posibilidad de conseguir seis victorias consecutivas en Liga Endesa. Porfirio Fisac ha querido hacer un llamamiento a la afición para dar el último empuje este curso. “Es un partido de ambición máxima, no vale la tristeza sino ese grado de felicidad que quiero buscar en toda nuestra gente. Cada día seguimos siendo más, cada día es más difícil batirnos en nuestro pabellón y esto conlleva que los jugadores empujen más. Solamente con este nivel podremos vencer a esta clase de rivales”.

No todos podrán disfrutar de esta celebración ya que Justiz arrastra molestias en la rodilla y Seibutis continúa inédito aún esta campaña. “Estamos sufriendo mucho con Justiz, no puede apenas entrenar ningún día. Esa rodilla nos está fastidiando y tenemos que ir con cuentagotas porque tienes que estar pensando cuántos minutos lleva y cuanto y cuando tiene que jugar, lo que no es bueno ni para el entrenador ni para el equipo”, afirmó que el entrenador que cuenta con el resto de la plantilla para el duelo ante el equipo vasco. “La recuperación de Seeley ha sido fantástica, está en un gran estado de forma junto con Fran Vázquez y el resto están en condiciones de poder jugar”.

El rival, el Baskonia, un león dormido de talla de Euroliga al que el equipo rojillo ha conseguido domar durante toda la temporada y que pelea por entrar en la Copa. Además, Dusko Ivanovic regresa al pabellón del que salió derrotado diez días atrás como flamante fichaje del conjunto vasco. “Dusko sabe perfectamente cuáles son nuestras armas. Es un hombre de los que imprimen carácter, energía, fuerza… por ello esperamos un Baskonia con fortaleza. Tanto Vildoza como Henry en el puesto de base, con grandes tiradores como Shields, Stauskas, Janning… y Shengelia que es la figura que marca territorio. Un equipo fuerte tanto por fuera como por dentro”, expuso Fisac.

El preparador segoviano ha aprovechado para felicitar las fiestas a toda la familia Basket Zaragoza y valorar el trabajo de todo un año. “En primer lugar quiero felicitar a todo el mundo. Es una satisfacción pasar estos días con vosotros, caminar por Zaragoza es algo muy bonito y ver la alegría de la gente. Nosotros estamos marcando un camino, estamos poniendo una de las primeras piedras para que se mantenga muchos años. Esto lo hacemos con trabajo y esfuerzo para que disfruten los que están a nuestro alrededor”, concluyó el entrenador rojillo.