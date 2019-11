Fisac: "Estamos en el mes más importante del año y vamos a 'matar' para estar al más alto nivel"

Tiene Porfirio Fisac unos mensajes claros, transparentes, directos y sencillos, así como la gran capacidad de que calen entre aquellos que deben sentirse aludidos. No anda con medias tintas porque, principalmente, él mismo tiene esas palabras grabadas en su ser. Las tiene interiorizadas y las exterioriza con naturalidad y sencillez. En la rueda de prensa de este viernes previa del duelo ante el Real Madrid del domingo, el técnico ha incidido en la necesidad de buscar el límite físico contra el conjunto blanco para tener opciones de ganar. Ahí apeló a su plantilla y a su afición para que todos remen en la misma dirección porque solo haciendo todo muy bien se puede vencer a un rival de semejante enjundia.

Y al hilo de ello, en el horizonte vienen dos objetivos apasionantes, que son las clasificaciones para la Copa del Rey y también para la siguiente fase de la Champions. Ha rehuido hablar de ellos como tal, ya que “solo le doy importancia al partido y que lo tenemos que ganar”, y ha vuelto a recordar que su principal meta es que “la afición no se vaya triste”, pero sí que ha asegurado que “estamos en el mes más importante del año y vamos a matar, deportivamente hablando, para estar al más alto nivel físico”, que es lo mismo que pide a sus jugadores contra el Madrid.

El choque ante el conjunto blanco no es “para que la gente venga pensando que hay que ganar y sí de decir: ‘Vamos a disfrutarlo todos’”. Por ello, ha proseguido, “quiero que lleguemos al límite y a partir de ahí veremos lo que te da el partido”. “No es un duelo para tener obligaciones ni sensaciones y sí sentimientos en cuanto a cuál es nuestro máximo nivel. Es muy importante que todo el mundo sepa cuál es nuestro límite y esfuerzo físico más grande, porque el Real Madrid exige un esfuerzo diferente”, ha puntualizado. De todos modos, también ha reconocido que le “gusta más” coger al Madrid “cuando vienen de jugar doble jornada, aunque nunca es un buen momento”.

El equipo dirigido por Pablo Laso, entre sus grandes armas, tiene una especialmente intimidatoria y condicionante, que es Tavares. Sobre el pívot, Fisac ha dicho que “es uno de esos jugadores de época” y que, para tratar de contrarrestarle, “buscaremos caminos diferentes para que no esté tranquilo debajo del aro”. Por último, sobre el conjunto blanco ha afirmado que “esno de los dos o tres grupos más importantes a nivel europeo”.

De nuevo volviendo a la afición, ha vuelto a recalcar que “es muy importante que entienda que vamos a tener muy claro que vamos a ver cuál es nuestro límite” y, por ello, “desde arriba a tener esa sensación y sentirse en la misma idea”. “Vamos a esforzarnos tanto, empujar tanto, tener tanta ilusión y ambición que nos vamos a desfondar físicamente”, ha subrayado.

Pero también le ha tirado un poco de las orejas. La buena temporada del Casademont ha disparado el medidor de ilusión de la hinchada, pero Fisac quiere huir de “obligaciones” o duelos vencidos de antemano, una especie de “prepotencia” que no beneficia, al contrario que la humildad, aunque también ha demandado a su equipo que demuestre a la grada de lo que es capaz para que se sientan todos en sintonía: “El otro día no me gustó mi público. No me gustó que le pitaran o chillaran un poco a Hlinason, porque mi público me encanta y soy fiel a él. Llevan un año y pico dándonos mucho y dejemos de pedirles cosas y demostremos nosotros lo que tenemos que hacer. No me gusta que se hable de obligaciones o que se hable de que dos partidos están ganados. Amo mi club y a mi público. Siento una gran humildad por toda la Liga y que todavía no somos nadie, no hemos ganado ningún campeonato. No tengamos ese grado de prepotencia”, ha expuesto.

En cuanto a la actualidad deportiva, en el plano negativo ha confirmado la baja ya sabida de Seibutis y prácticamente ha descartado a Fran Vázquez porque “va a llegar demasiado justo y no vamos a forzar para internar incorporarle la semana que viene”. A cambio, esta semana sin competición europea ha permitido “volver a poner ciertas piezas en su sitio y recordar ciertos aspectos que estaban un poco olvidados por la falta de repetición”. Además, también ha sido positiva porque “había deuda de oxígeno y de minutos”.

Por último, sobre Carlos Alocén, que se enfrentará por primera vez al Real Madrid en partido oficial desde su fichaje por el conjunto blanco, ha dicho que “es muy importante que tenga esa capacidad de creerse determinante”. “No importa el DNI que tenga. Tiene un enfoque del baloncesto muy vertical y agresivo y debe tener esa determinación. Sin el mejor Carlos probablemente no ganemos el partido. No tiene nada que demostrar a nadie, solo crecer cada día y partido y no todos los días lo está llevando a efecto. Necesita un plus más de tiempo para que el físico y la táctica le lleven a su sitio”, ha finalizado.