Fisac: "Ganar fuera es quedar primero o segundo y vamos a forzar para lograrlo"

Dice Porfirio Fisac que el Dijon tiene la mejor plantilla del grupo D de la Champions League. De momento, es líder de grupo y el único que ya tiene el billete asegurado para los octavos de final. El Casademont está muy cerca de lograrlo, pero no se conforma con eso. El técnico quiere que su equipo intente quedar primero o segundo de grupo para asegurarse un cruce teóricamente más favorable y eso, a falta de tres jornadas para el final de la fase regular, pasa por ganar fuera de casa. Este martes le espera, precisamente, el Dijon en Francia. "Ahora mismo ganar un partido fuera de casa es quedar primero o segundo y tenemos que forzar para quedar primero o segundo. Que luego no lo conseguimos, pues no lo conseguimos", señala el entrenador.

Por eso, Fisac quiere contar con todos sus jugadores, incluidos los tocados. San Miguel iba a ser baja segura ante el Gran Canaria, pero acabó jugando, por lo que se espera que también esté en Dijon. "A Rodrigo cualquiera le dice que no juega. Yo no me atrevo", bromeó Fisac, alabando el compromiso del zaragozano por querer ayudar al equipo. La incógnita es si Radovic, con un esguince de tobillo, y Justiz, con sus problemas de rodilla, podrán formar parte de la expedición, que saldrá de Zaragoza este lunes a las siete de la mañana. El partido es el martes a las 20.30.

La falta de tiempo para preparar los partidos es un hándicap, por eso Fisac solo pide a sus jugadores que hagan caso de las indicaciones. "Quedan 48 horas -dijo el mismo sábado tras el partido ante el Gran Canaria- y lo único que tienen que hacerlos chicos es escuchar y ejecutar. Pensar, que nos dejen a nosotros tomar las decisiones que tengamos que tomar y ellos intentar ejecutar de la mejor manera posible. Pero planificar o preparar… cuando te quejas en verano de que la gente está con las ventanas, con la selección, es porque es donde puedes trabajar. Ahora mismo a lo largo del año puedes coger algo de lo que tengas en el baúl pero es complicado porque viajamos a las 7.00 el lunes y vamos a ver cómo lo podemos plantear", explicó.

Y es que para Fisac el Dijon tiene la mejor plantilla del grupo y es un equipo muy físico que va a exigir mucho a sus jugadores. "Vamos a Dijon, que ya sabéis que para mí es la mejor plantilla de la Liga. Juegan mucho al ritmo de sus bases. Tienen dos bases que marcan mucho las diferencias en la forma de jugar, juegan a veces juntos y son muy determinantes en el campo. Pero es que luego tienen un poderío físico en gente que te condiciona muchísimo el hecho de poder jugar con criterio tu parcela ofensiva. No te van a dejar correr, no te van a dejar salir, no te van a dejar jugar en poste bajo… Es un equipo que realmente es complicado. Es un reto difícil porque tanto los bases como Sulaimon de alero, ahora han fichado un jugador con muy buena mano, en fin. Pero todo el recorrido que hacen es de gente física. Están terceros ahora mismo y ser tercero en Francia, en España o en Lituania, en cualquier competición, es que estás haciendo las cosas bien", sentenció Fisac.