Fisac: La victoria pasa por entrar concentrados en el partido

El Casademont Zaragoza afronta la novena jornada de la Liga Endesa con la confianza restablecida tras vencer al líder del grupo, JDA Dijon francés, en la Basketball Champions League. El equipo se enfrenta este domingo (17.00), en la Fuente de San Luis, al Valencia Basket que no ha comenzado la Liga como acostumbra. Tan solo ha conseguido tres victorias y marcha 13º en la clasificación. Pero nada hace cambiar la opinión de Fisac que no quiere ni oír hablar del cartel de favorito. “Creerse uno más de lo que es, significa fracaso en el deporte profesional y mi grupo no va a pecar de esa falta de humildad. Tenemos muchas cosas que decir en la Liga. Estoy encantado con mis jugadores por ese nivel de respeto, trabajo y de saber dónde estamos”, asintió el entrenador, en una rueda de prensa especial al realizarse en Alejandro Moda.

El parte de bajas no es esperanzador. Rodrigo San Miguel, salvo sorpresa, no llegará al partido debido a la microrrotura en el costado que arrastra después de dos semanas. Seibutis continúa recuperándose en Lituania de sus molestias en la espalda. Para suplir estos contratiempos llega Dylan Ennis. El escolta canadiense, con tres entrenamientos desde que llegó a Zaragoza, tendrá sus primeros minutos con la camiseta rojilla. “Nos hace mucha falta. La baja de Seibutis para mí era un dolor de cabeza cada día. Dylan está ilusionadísimo y con ganas de agradar. Tiene un carácter abierto que puede ayudarle en su proceso de adaptación. Su actitud, su disposición y su competitividad van a sumar mucho al grupo”, confirmó el preparador.

El rival de altura. Un equipo de Euroliga que no atraviesa un buen momento de forma. El equipo de Jaume Ponsarnau cuenta con una plantilla larga y preparada para asumir rotaciones por el cansancio acumulado de jugar la competición doméstica y europea. Van Rossom no será de la partida tras pasar por el quirófano. Porfirio, valoró la enorme calidad de Valencia. ”Tienen una plantilla bien confeccionada y veremos qué decisiones toman. Jugadores versátiles de sobra con capacidad para anotar, contraatacar y hacer sufrir a nuestra defensa. Entrar concentrados al partido nos permitirá pelearlo hasta el final”.

Gran parte de las posibilidades de conseguir la victoria pasan por la colosal pelea que se dará en la pintura. Los nombres de Justiz, Dubljevic, Radovic o Ndour auguran una lucha sin cuartel en la pista. Hlinason regresa a la que fue su casa por dos temporadas tras dar un excelente nivel en defensa ante el Dijon. “El basket exige dominar muchas facetas y el rebote será esencial el domingo. Indudablemente tenemos un partido complicado en esa zona interior. Es un puesto muy sólido y la competencia hará que los minutos se encarezcan”, aseguró Fisac.

El Casademont viaja para redimirse de su derrota en casa contra el Joventut y encontrar de nuevo las buenas sensaciones en una competición que lidera el Real Madrid a dos victorias de distancia. “Independientemente de venir de ganar o perder, tenemos la obligación de demostrar nuestro trabajo y estilo de jugar al baloncesto. Este es el camino”, concluyó el entrenador vallisoletano.