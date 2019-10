Fisac: "Murcia tiene una plantilla confeccionada con muchísimo criterio"

Porfirio Fisac pone el foco en Murcia. No le distraen las dos victorias de su equipo ni el hecho de que pueda hacer un poco de historia si mañana consigue la tercera. Y no cree que el Casademont sea el equipo más en forma de la Liga Endesa. "Son dos partidos. Cambia muchísimo según el calendario, que juegues fuera o en casa, según a quién te enfrentas. En forma estamos todos. Porque todo el mundo es muy competitivo este año, hay muchísima igualdad. Hay equipos que han ganado dos partidos, otros que han ganado uno porque se han enfrentado a Barcelona, Madrid… hasta la jornada 10-12 no sabes el estado de cada uno. En eso soy bastante cauteloso. Murcia es un grandísimo rival, ellos llevan 1-1 pero se han enfrentado al Madrid. Están haciendo bien las cosas, con muchísimo criterio", ha dicho el entrenador.

Por eso, aunque su equipo ha demostrado un elevado nivel para ser el inicio de la temporada, Fisac se muestra cauto y quiere que sus jugadores y el bloque sigan creciendo. "Ahora mismo tenemos que centrarnos, tengo que hacerles ver que el partido de Murcia es muy difícil, muy complicado porque apenas llevamos dos jornadas y nadie puede saber el recorrido que puede tener cada uno. Ahora mismo ellos son uno de esos equipos que han demostrado que en casa tienen mucha solvencia, tienen mucho valor en todo lo que están haciendo. Nosotros debemos seguir una línea de crecer, nos queda mucho por crecer por hacer cosas, no hemos hecho más que empezar", ha asegurado.

El segoviano se ha deshecho en elogios hacia su rival de mañana, el UCAM Murcia. "Es una de esas plantillas que está confeccionada con muchísimo criterio, que tiene muy buena estructura en cuanto a todos los puestos estar muy bien ocupados. Tienen dos bases de primer orden como Lecomte y Luz y con la entrada en momentos determinados de Booker. Jugadores determinantes, que definen, con capacidad para ver el aro muy grande como Booker, Larentzakis y gente como Rojas o Radoncic que tienen un poderío de rebote, empujan. Y un tirador como Durán", desgranó el técnico sobre el perímetro murciano.

Por dentro también tienen un buen arsenal. "Por dentro tienen un poco de todo con gente con calidad para el tiro, gente con capacidad para rebotear, para correr el campo. La llegada de dos cuatros diferentes como Eddie, como Sakota, les da experiencia, tablas, tiro. Repito que es una plantilla hecha con muchísimo criterio, que en la parte interior tiene hombres muy físicos como Tumba y como Hunt, que repiten del año pasado, y luego ese hombre de carácter, que siempre es guerrero, siempre está luchando, que tiene el talento suficiente como para jugar todos los minutos que quiera como es Cate. Es una plantilla con muy buena estructura a nivel físico y mucho talento. Tienen una afición que siempre está apoyando, ayudando. Hay demasiadas cosas bien hechas ahí y creo que este año va a estar en la parte media alta de la clasificación", analizó Fisac.

La baja de Seibutis, confirmada por el técnico, mantiene las rotaciones que ha hecho hasta ahora en el perímetro y puede suponer más minutos para Vit Krejci, pero también con el checo se mostró muy prudente. "Paciencia porque días jugará más y otros menos, igual que Javi, Carlos el año pasado o Tri (Hlinason), son los jóvenes que menos bagaje tienen. Son todos chavales que si están aquí es porque se lo han ganado ellos y lo más importante es el trabajo diario y que entiendan que cada minuto que juegan es el último minuto que juegan. Son jugadores que pueden ir creciendo poco a poco. Veremos cuándo podemos darles más o menos minutos y qué competitividad pueden tener".