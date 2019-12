Fisac: Nos estamos jugando el último pase

Porfirio Fisac ha analizado este viernes el duelo del domingo (12.30 horas) en Liga Endesa frente al Fuenlabrada. El equipo quiere recuperar las sensaciones que no encuentra en Europa en la ACB, donde su paso es firme, ante un Fuenlabrada que quiere conseguir una victoria para escapar de la quema del descenso. “No podemos engañar a nadie, nos estamos jugando mucho y necesitamos ese grado de sacrificio y concentración que hemos dado hasta ahora”, avisó el entrenador rojillo en la sede de Podoactiva.

Casademont deja a un lado la competición europea donde está peleando por reencontrarse a pesar de que los resultados no le son favorables. “El grupo tiene el objetivo en mente, cuando lo ves y lo sientes no se puede perdonar. El rival es de máximo nivel y por eso su grado de concentración tiene que ser mayor”, asiente el entrenador que no le preocupa la falta de acierto en los porcentajes de tiro. “Que sigan tirando porque es nuestro juego y eso conlleva un grado de desacierto. En este aspecto tienen que ser todo lo valientes posible porque en el tiro solo importa pensar en el siguiente”.

El próximo rival el Fuenlabrada, un equipo peligroso situado en la parte baja de la clasificación que combina el potencial de jóvenes y veteranos. “Es uno de los equipos que más merito tiene. Han sido maltratados por las lesiones y siempre han dado un buen nivel”. El conjunto madrileño ganó en su última visita al Baskonia (80-92) y no pondrá las cosas fáciles. “Tienen jugadores nacionales a gran nivel. A Bellas, Marc García y Eyenga los conocemos de sobra y están demostrando un poderío anotador que debemos tener en cuenta”. El entrenador alabó el trabajo de su homónimo y de dos jugadores con pasado rojillo. “Felicitar a Jota Cuspinera por su trabajo y a dos hombres que nos ayudaron muchísimo al inicio de temporada como Richotti y Urtasun”.

De momento no podrá contar con Seibutis que sigue recuperándose de sus molestias en la espalda. “Parece que la evolución va mucho mejor, no quiero arriesgarme a poner plazos porque no estaré seguro hasta que no le vea en la cancha entrenando. Las molestias de Fran, Carlos y Rodrigo van desapareciendo y en el físico seguimos dando pasos hacia delante”, afirmó el entrenador de Casademont que podrá contar con los tres en su vuelta a la ACB.