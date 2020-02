Fisac: «Nos han ganado desde el banquillo»

Porfirio Fisac no cambió el tono tras la derrota. La asumió con naturalidad al igual que su responsabilidad. «Desde el principio el planteamiento de Pedro Martínez ha sido muy superior al nuestro. Desde el banquillo nos han ganado claramente porque su equipo tenía las ideas muy claras de lo que estaba haciendo y mis rotaciones no han sido buenas a lo largo de todo el partido. Su grado de empuje, de agresividad, de querer ganar, ha sido muy superior al nuestro. Desde el principio ha habido un entrenador en la pista y otro que no estaba», resumió el técnico.

Fisac descartó que la cercanía de la Copa influyera en el partido. «Para mí no influye. Ha sido la estrategia de un grandísimo entrenador que ha hecho muy bien su trabajo y de otro que ha estado vulgar», insistió el segoviano, al que su colega de profesión sorprendió en algunos aspectos. «Ese grado de defensa del pick and roll, ese grado de rebote que han tenido. Y a pesar de no estar acertados en los primeros compases, sobre todo ese grado mental ha sido muy superior al nuestro», declaró.

El técnico espera al menos extraer una lección de lo sucedido. «Nos puede servir como lección. Somos un equipo que tiene unas características y tiene que jugar a un nivel. Si baja ese nivel toda la gente es capaz de ganarle», explicó.

Mientras, Dylan Ennis se disculpó en las redes sociales por la acción en la que acabó expulsado «Quiero disculparme con mis compañeros de equipo, el club, los aficionados y la ACB por mis acciones de esta noche. Soy un jugador apasionado. A veces, todo sale cuando las cosas no van como querrías. Manresa jugó un gran partido. ¡Aprenderemos de esto, lo dejaremos atrás y nos prepararemos para la Copa!», escribió.