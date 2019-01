Fisac: "Nos jugamos el descenso en los tres próximos partidos"

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, ha declarado hoy que su equipo se juega el descenso en los tres próximos encuentros en los que se va a enfrentar al Deteco GBC, Café Candelas Breogán y Divina Seguros Joventut.

"Para mí solo existen esas tres jornadas y quiero un bloque de ellas donde la gente sepa que este club se está jugando el descenso. Si ganamos los tres veremos qué objetivos podemos tener", ha destacado en rueda de prensa.

A este respecto ha añadido que su obligación es hacer ver a sus jugadores la importancia de los citados encuentros: "esto es lo imprescindible y donde voy a morir y si algún jugador está pensando en otra cosa es mi trabajo hacérselo entender".

Igualmente ha advertido de que hasta que no se consiga la victoria doce o trece sería "un grave error" pensar en otra cosa.

"Hay cinco equipos con seis victorias y como te descuides un poco te metes ahí. Es apasionante esta competición. No hay nada tan bonito como jugar esta Liga", ha subrayado.

El técnico segoviano ha querido evitar que ya se fije el objetivo de luchar por las eliminatorias por el título porque opina que se deben tener objetivos que se puedan alcanzar seguro, "aunque seguro no hay nada" y ha advertido que "ilusionar con objetivos que están en el aire", como el playoff, le parece "confundir".

Fisac ha explicado que el Tecnyconta no tiene una plantilla para jugar competición europea sino para luchar "por la salvación" y que no será más hasta que no lo demuestre.

"No debemos confundirnos y creo que a veces nos confundimos. Tenemos una plantilla para no pasar apuros y salvarnos. Si alguien quiere jugar un playoff que se haga de otro equipo porque éste, ahora mismo, no os lo puede ofrecer. Ya veremos si dentro de unas semanas puede ser", ha subrayado.

Sobre este asunto ha apostillado que tiene una plantilla "para ser competitiva y disfrutar" del baloncesto pero que hay un bagaje "tan duro" que hay equipos como Murcia o Gran Canaria que las están pasando "canutas".

"Aquí no se regala nada, no vale con quiero ser sino con qué estoy haciendo", ha asegurado.

El preparador castellano-leonés ha dicho sentirse "orgulloso" de su equipo porque tiene claro "qué tipo de equipo es".

"Tenemos virtudes importantes pero que esta Liga está más apasionante que nunca y esto no nos puede confundir de lo que somos. A veces me preocupa que me encuentro muy solo en cuanto a hacer ver a todo el mundo, incluidos medios de comunicación, jugadores y aficionados, que solamente con tranquilidad, humildad y trabajo podremos ser competitivos y que hay ciertos partidos que no llegamos a ganar", ha analizado.

Sobre este aspecto ha incidido en que no es que el equipo no quiera ganar sino que "no llega" y entonces "desconecta", lo que hace que el contrario en lugar de mostrarse superior se muestre "avasallador".

Aún así Pofi Fisac le pondría a su equipo un siete o un ocho como puntuación por lo hecho hasta ahora porque se siente "a gusto pero no satisfecho" ya que quiere "más".

De lo que más satisfecho se encuentra el preparador del conjunto 'rojillo' es de los resultados y lo que más le cuesta es "hacer entender al equipo que necesitan ser todos los días humildes, trabajadores y una familia".

"Me está costando hacerles entender que no está ninguno retirado, que todos tienen mucho camino por recorrer, que el hambre es una virtud, una necesidad, y ese grado de locura lo quiero siempre. No quiero que tengamos miedo a perder y sí que tengamos siempre el deseo de ganar", ha apuntado.

También ha declarado que tienen que ser "más pobres" y que necesitan "más hambre" porque a veces se encuentran "demasiado cómodos".

"Ganar o perder es una circunstancia económica pero no puede ser un circunstancia de ambición y la ambición se tiene hasta que uno se retira del deporte profesional y quiero que seamos más todavía", ha señalado.

Sobre este aspecto reprocha a sus jugadores que cuando no salen las cosas "no pasa nada" y que eso es "lo único" que le tiene "cabreado" de la plantilla.

"A veces me encuentro animador más que entrenador y esto me jode un montón y así se lo hago saber. Este grupo es de los que más me necesita. Me necesitan cada día y eso es de las cosas que todavía me joden un poquito. Cada día me necesitan y yo quiero que estén un poco más liberados de mí", ha finalizado.