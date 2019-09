Fisac: "El objetivo innegociable para la próxima campaña es que disfrute el público"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que el principal objetivo del equipo para la próxima temporada 2019-20, y que es "innegociable", es que todo el que acuda al pabellón Príncipe Felipe salga "habiendo disfrutado".

Los otros dos objetivos que considera importantes el técnico del conjunto aragonés es marcar como filosofía del club "que exista un conducto entre la cantera y el primer equipo y que siempre existan jugadores que puedan estar dándolo" y un tercero que es la clasificación.

"Este año competimos en dos competiciones muy diferentes, Liga y Europa, y lo tengo claro. Yo no marco los objetivos de ganar más o perder menos, marco los objetivos de que mis jugadores tienen que ser un poco mejores que el día anterior y a partir de ahí lo prioritario es no pasar apuros y llegar en la ACB lo más alto que se pueda y en la otra competición ya se verá el detonante que le voy dando para que así se sepa cuál es el objetivo y no tener lesionados es lo que pido", ha explicado el técnico en declaraciones a los medios de comunicación.

El preparador segoviano ha lamentado que los internacionales del equipo maño en el Mundial de China (el lituano Renaldas Seibutis, el alemán Robin Benzing, el montenegrino Nemanja Radovic y el argentino Nico Brussino) en general no están jugando mucho, algo que dice que le fastidia y que lo único que desea es que vuelvan "cuanto antes y sin lesiones" para poder tener el equipo al completo y entrenar mejor.

Por lo visto hasta ahora en la pretemporada, Porfi Fisac se muestra contento de que continúa la semilla de "equipo competitivo hasta el último minuto" que siempre ha intentado tener el grupo, y que es algo que deben "irradiar con fuerza", y también de la conexión que tienen de "ser honestos" con su trabajo y con ellos mismos".

Sobre la Liga ACB ha analizado que ha cambiado mucho: "se dan resultados muy raros donde de repente vas veinte arriba o quince abajo y hay que saber convivir con esos dientes de sierra que es la competición. En ese sentido es una de las cosas que creo que vamos encaminando bien".