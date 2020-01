Fisac: "Parece que nos hemos hecho maduros"

A Porfirio Fisac no le gustan las derrotas ni para aprender, pero reconoce que caer ante Andorra y Tenerife encajando más de cien puntos en cada uno de los partidos le ha servido a sus jugadores para hacer clic, para darse cuenta de que "o estamos al 100% o nos meten de 20 y nos meten 100". En definitiva, para estar alerta, para cambiar el chip. "Me da la sensación de que esto les ha alertado. Algo ha cambiado. Es como tu hijo, que hay un día que aprende la lección y se da cuenta de que no puede llegar siempre tarde a casa. Es muy importante lo que ha pasado esta semana. Parece que nos hemos hecho maduros", ha resumido Fisac.

Ese cambio del que habla el técnico se ha percibido en los partidos europeos. Ahora el Casademont inicia la segunda vuelta de la Liga Endesa ante el Gran Canaria con un nuevo objetivo marcado por el entrenador, llegar cuanto antes a las 17 victorias. "No es solo estar en playoff o no, pero vamos a partir de cero. Si empezara ahora la Liga a ver hasta dónde podemos llegar", dice el preparador segoviano. "Para nosotros es un partido muy importante. La baja de Bouroussis puede dar más ritmo al partido, pero los otros dos cincos son determinantes. Vamos a intentar tener a Fran porque necesitamos todo nuestro arsenal", ha dicho.

Fran Vázquez llega justo al partido pero probarán al pívot gallego a ver si puede estar disponible ante las molestias que sigue arrastrando Justiz. Los que no estarán seguro son Rodrigo San Miguel y Renaldas Seibutis, aunque el lituano ha empezado ya a tocar la pelota. "Rodrigo, imposible. Seibutis ha empezado a coger balón y a Fran vamos a intentar probarle. Va justito y es un tema muscular, pero le necesitamos como el comer", ha repasado Fisac, explicando cuál es la situación de Justiz. "Tiene un menisco un poco dañado y, de vez en cuando, eso le provoca tener líquido en la rodilla. Si hay líquido, se inflama y, si se inflama, hay dolor. Podría operarse pero eso conllevaría, primero, acortar su vida deportiva y, segundo, perderle tres meses. El club está siendo buena persona con él. Operarle será lo último que hagamos", ha indicado el técnico.

Fisac espera una dura batalla ante el Gran Canaria. Y también, que la grada aplauda a Okoye y Santana, jugadores del club aragonés la temporada pasada. "Son dos jugadores que nos ayudaron tantísimo, que nos hicieron partícipes de un sueño", ha recordado antes de repasar los peligros de su rival. "Omar Cook es, para mí, uno de los mejores bases de la competición por capacidad de tiro, de dirección, de liderazgo. Y la presencia de Radicevic y Santana les hace ser un equipo estable. Tiene aleros físicos, Harper es su referencia ofensiva pero jugadores como Rabaseda, Beirán, Okoye, Paulí, son doses-treses grandes que nos pueden meter en dificultades. El trabajo físico va a ser muy importante. Y si no está Bouroussis, Burjanadze tendrá que ir a esa posición y el Tenerife ya nos hizo daño así", ha advertido. La cita es este sábado a las 18.00 horas en el Príncipe Felipe.