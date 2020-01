Fisac: "Quiero hacer historia en este club"

Con los objetivos de la primera vuelta más que cumplidos cuando aún quedan dos partidos para finalizarla, Porfirio Fisac estira la vista más allá del horizonte y apunta a retos que dejan atrás la cancha de baloncesto. El segoviano, consciente del gran momento de su equipo, quiere trascender, dejar su huella, un legado. "Nuestro trabajo no ha terminado. Es verdad que ya tenemos la Copa, pero nuestro trabajo no ha terminado. Quiero hacer historia en este club y que los jugadores lo sientan así conmigo. Ese grado de historia es poner unos parámetros donde nadie o muy poca gente lo pueda conseguir en el futuro. No jugamos para ganar un partido sino par inscribir nuestros nombres con letras de oro en la historia de este club", ha indicado Fisac antes del último entrenamiento del Casademont previo al viaje a Andorra, donde mañana les espera la decimosexta jornada de Liga.

Fisac quiere llegar más lejos que nadie pero sin despegar los pies del suelo. "No nos podemos creer nada sin ganar nada", ha resumido el técnico. "No comprendo que tengamos una idea diferente a la que nos ha hecho estar aquí. No estamos aquí por presupuesto ni por currículum de nuestros jugadores ni, mucho menos, del entrenador. Si te confundes de cómo has llegado te puedes hacer daño. Si nos confundimos en lo que pensamos de nosotros mismos nos conllevará derrotas", ha apuntado el segoviano, que no cree que su equipo haya llegado al máximo. "Tenemos mucho margen de mejora. El jugador tiene una parte egoísta que es necesaria y tengo que conseguir que todos salgan felices de un partido y no solo por haberlo ganado, sino también por esa parte egoísta", ha señalado.

El siguiente reto es el Morabanc Andorra, uno de los seis equipos del pelotón de ocho victorias que busca un hueco en la Copa del Rey. "El Andorra ha sufrido lesiones en la zona interior que ha ido recomponiendo con fichajes que le han permitido recuperar el buen juego. Ha estado azotado por las lesiones en una zona concreta pero sus bases marcan un buen ritmo, son dos americanos de mucho empuje, hacen un baloncesto muy dinámico, alegre, con las ideas muy claras", ha dicho el entrenador del Casademont.

El equipo aragonés viajará esta tarde al Principado de Andorra con el único problema en la plantilla de Justiz. "Sigue con cuentagotas en los entrenamientos. La única baja que tenemos es la de Seibutis, que va muy despacio. No está cerca de volver al grupo pero ya le vemos de vez en cuando trotando por la pista. El resto está bien a falta del último entrenamiento", ha indicado Fisac antes de dirigir, precisamente, esa última sesión. Mañana le espera el Andorra a las 18.00 horas.