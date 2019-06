Fisac: «Seguir en Zaragoza es mi primera opción»

La continuidad de Porfirio Fisac en el banquillo del Tecnyconta Zaragoza todavía sigue en el aire. A las ordénes del técnico segoviano, el conjunto aragonés ha firmado una temporada excelente rubricada con unas semifinales del playoff de la Liga Endesa. En una entrevista a Radio Villafranca, Fisac admitió que su «primera opción» es la de continuar al frente del Tecnyconta Zaragoza en lo que sería su segunda temporada en la entidad pero que cuenta con varias ofertas encima de la mesa. «He estado encantado en Zaragoza. Me han tratado muy bien en el club, que apuesta por un ambiente de futuro. No tengo dudas en que la primera opción es seguir allí pero como profesional me debo a la carrera de entrenador y a ver lo que podemos trabajar», declaró Fisac.

En el seno del Tecnyconta están encantados con la labor de Fisac y desean que continúe en Zaragoza. El coach firmó un contrato de dos temporadas pero cuenta con una claúsula para rescindir la vinculación. Sin embargo, el proyecto deportivo del Tecnyconta para la próxima temporada es interesante aunque algunos jugadores se han revalorizado y varios equipos los tienen apuntados en su agenda. Con el objetivo de continuar dando que hablar entre los gigantes de la ACB, el club aragonés se ha inscrito para la Champions League por lo que el técnico tendrá la oportunidad de dirigir al equipo en su vuelta a Europa.

la experiencia // Y es que no son pocos los méritos del segoviano, que ha sido el director de un juego rojillo que además de sorprender y agradar a la parroquia aragonesa ha aunado gotas de veteranía con la voluntad de la juventud. «A mí me encanta la gente joven y los jugadores experimentados. El jugador siempre puede crecer a pesar de que tenga una edad. Tanto Bo McCalebb, Fran Vázquez y Nacho Martín son jugadores veteranos que todavía tienen necesidad y quieren seguir jugando además de aportarte otros temas intangibles que son de vestuario», alabó Fisac acerca de la gran aportación que los veteranos han dado al Tecnyconta Zaragoza.

El técnico también quiso destacar el papel que ha tenido Stan Okoye en la temporada del Tecnyconta. No obstante, la continuidad del alero también está en el aire ya que firmó solamente un contrato por una temporada. «Tiene unas condiciones físicas espectaculares y es de esos profesionales que da gusto verles jugar porque lo hace sin miedo», explicó el segoviano. El nigeriano, que ha promediado 13,1 de valoración y 14,6 puntos entre Liga y playoff, compitió con Laprovittola por el MVP de la competición y fue elegido en el quinteto ideal de la ACB.

En su repaso a la plantilla, Fisac no se olvidó de la revelación de la campaña, Carlos Alocén. «Se ha hecho mayor a base de tener minutos y gracias a su talento. Es muy importante saber el camino que escoja para poder llegar al máximo en su carrera», reconoció Fisac acerca de su pupilo. En su primera temporada en la ACB, Alocén ha mostrado con creces su talento y además recibió el premio al Mejor Joven de la ACB. «¿Cúal es su máximo? Ha demostrado que en la ACB puede jugar pero ahora tiene que demostrar hasta dónde quiere llegar, si es el Madrid, la NBA o la Euroliga porque el talento lo tiene dentro», concluyó Fisac acerca de la perla aragonesa.