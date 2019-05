Fisac: "¡Somos sextos, joder, el trabajo del club tiene un mérito enorme!"

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, se ha mostrado muy alegre por la clasificación de su equipo para las eliminatorias por el título de la Liga Endesa en la sexta posición, un trabajo que ha dedicado a todos los empleados que tiene el club desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. "¡Somos sextos, joder!. Esto requiere mucho mérito del club y me hace pensar en toda la gente que trabaja desde las categorías inferiores y que no tiene tanta repercusión en los medios de comunicación. Por eso, me gustaría dedicarle esto al club y a la gente que trabaja con la cantera", ha explicado el preparador segoviano.Fisac se ha emocionado mucho en su rueda de prensa y ha recordado al malogrado José Luis Abós. "Era una de las personas que más apreciaba en esta vida", ha dicho el técnico del Tecnyconta

La victoria ante Baxi Manresa ha permitido a la escuadra aragonesa alzarse con la sexta posición de la clasificación, aunque no ha sido "sencillo" hacerse con la victoria hasta que Renaldas Seibutis, Carlos Alocén y Stan Okoye han decantado la balanza hacia el territorio 'rojillo' con tres triples de forma consecutiva.

Fisac ha recalcado la importancia de esta victoria, en la que sus jugadores han jugado más "con corazón" que "con cabeza", aunque el técnico ha restado importancia viendo el resultado final.

"Los chicos querían ganar y, exceptuando a algunos jugadores como Fran Vázquez o Bo McCalebb que están más experimentados en este tipo de encuentros, el resto somos una panda de pardillos que lo único que queríamos era ganar. ¿Cómo no vamos a jugar más con corazón en un partido así?", ha explicado el entrenador de los zaragozanos.

Por su parte, el cuadro catalán también ha conseguido situarse entre los ocho primeros gracias a la victoria de Divina Seguros Joventut y las derrotas de Morabanc Andorra e Iberostar Tenerife.

Tras conocer el importante triple que Marko Popovic, jugador del Montakit Fuenlabradan había logrado ante el conjunto tinerfeño, la afición y el banquillo del Manresa han saltado de alegría durante el último minuto del encuentro que todavía no había concluido en Zaragoza, pero que su equipo tenía "perdido", según ha explicado el técnico del conjunto manresano Joan Peñarroya.

"Estoy muy contento por la afición y por el club, que 21 años después van a volver a disfrutar de unos 'playoffs'. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo realizado en una temporada con muchos condicionantes y en la que hemos conseguido superar con creces los objetivos al obtener 17 victorias", ha admitido Peñarroya.

Por su parte, la cabeza de Porfirio Fisac no atiende a celebraciones y nada más finalizar el encuentro ya ha mantenido una pequeña reunión con el cuerpo técnico para analizar el complicado choque ante el Kirolbet Baskonia del próximo jueves.