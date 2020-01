Fisac: Un momento difícil, tenemos que sacar esto adelante

Llega la 20ª jornada de la Liga Endesa este sábado (18.00 horas) ante el Murcia y el entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, tiene la mente puesta en el día a día mientras la plantilla sufre las lesiones de Javier Justiz y Renaldas Seibutis, dos jugadores fundamentales. “Estoy centrado en sacar adelante lo que tenemos. Reconozco que la baja de dos jugadores importantes para el equipo me ha afectado bastante”, aseguró Fisac mientras el club centra sus esfuerzos en reforzar la plantilla con un cinco que pueda adaptarse rápidamente para competir al máximo nivel en un tramo muy exigente de la temporada. “No entro a valorar lo que necesita el equipo. El club se dedica a esto y es quién tiene que comentar”. Un asunto complicado ya que eran dos hombres con gran ascendencia dentro del grupo y su reemplazo no será fácil. “Para mí es desagradable porque perdemos a dos titulares durante todo el año. Un momento difícil sobre todo en lo físico”, lamentó el entrenador.

La competición no para y el buen momento de los jugadores levanta al grupo y sostiene la buena racha del equipo. ”Nuestros exteriores están jugando francamente bien, tenemos que alargar lo máximo posible su buen momento. Ahora mismo estamos a un límite muy importante y la sobrecarga en exceso de minutos conlleva al final un desgaste”, asintió Fisac, que no podrá contar de nuevo con Javi García debido a las molestias que arrastra desde el partido ante el Dijon. “Javi probablemente no pueda estar y nos acorta más la rotación exterior. Veremos cómo lo podemos afrontar porque me cuesta ver más allá de lo que significa Murcia”, afirmó el preparador.

Delante estará el Murcia, un equipo que pelea por salir de los puestos de abajo y trae consigo el regreso de Sitio Alonso a la que fue su casa. “Es una plantilla larga, con mucha identidad y capacidades en todos los puestos. Bases directores, exteriores con facilidad para anotar, un equipo con energía y fuerza que viene de hacer buenos resultados y pelea por meterse otra vez en la pomada”, avisó Fisac que pide el aliento a la afición. “Muy complicado ante un equipo que hace buen baloncesto pero este equipo engancha. La fe e ilusión que tienen está recuperando lo que siempre ha sido nuestra afición. Nos están ayudando muchísimo en los momentos difíciles y nos están empujando”, alabó el entrenador.