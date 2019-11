Fisac: "Va a ser un test de máxima exigencia a nivel físico"

Lo repitió hasta en tres ocasiones, para que quedara bien claro. Al Casademont le espera mañana "un test de máxima exigencia a nivel físico" ante el Dijon, líder del grupo D de la Champions con cuatro victorias en otros tantos partidos, a juicio de Porfirio Fisac. El problema para el técnico, y para el equipo, es que va a afrontar semejante duelo apenas 48 horas después del partido ante el Joventut. Por lo que la exigencia y la dificultad física va a ser, precisamente, mayor. "Ellos están con un balance de 6-1 en su competición e invictos en la Champions. Tienen jugadores muy versátiles, con mucha energía, jugadores pequeños en el puesto de base, escolta y tres-cuatro que anotan con facilidad. Es un equipo muy atlético en todas sus líneas, que corre muy bien el campo. Para nosotros supone un test de exigencia máxima a nivel físico. Creo que tenemos que estar preparados para superar este test de exigencia máxima después de jugar en un periodo tan corto de tiempo. Esto para mí es un fastidio, por no decir algo más gordo, pero es lo que tenemos. Hay que jugar el martes pues a jugar el martes", explicó el técnico.

Fisac insistió en la idea y reclamó un esfuerzo a sus jugadores. "Pero sobre todo va a ser un test a nivel físico. Somos capaces de estar físicamente a este nivel, pero para eso sí que necesitamos a los diez u once que tengamos. Da igual el DNI que tengan y da igual cómo han jugado hoy y cuánto han jugado hoy (por ayer). Las rotaciones tienen que ser muchas y rápidas y vivas. Luego entramos en un periodo de cuatro días hasta el domingo que pueden recuperar bien, pero los necesitamos a todos con una valentía muy importante. Sobre todo la capacidad de sufrimiento va a tener que ser muy grande. Es un equipo con un ritmo de partido muy alto con un base muy anotador que marca mucho estas diferencias y con gente que rebotea y corre el campo de una manera extraordinaria".

El preparador del Casademont destacó a Holston, el base del conjunto francés que está promediando 14,8 puntos y 8 asistencias en la Champions. Frenarle será uno de los objetivos del equipo aragonés, aunque Fisac advierte de que no será fácil. "La pretemporada no fue como a mí me hubiera gustado pero alguna cosa que tengamos por ahí hay que intentar sacarla un poco del baúl y ponerla ahí enfrente. He tenido bases pequeños de este tipo y son muy difíciles de parar, no sabes si meterle un grande y hacer una cosa, meter un pequeño para presionarle… Dijon es algo más, es uno de los grifos de anotación importante y de anotación y va a ser una pieza importante", indicó. La cita es mañana martes a las 20.30 horas. San Miguel seguirá siendo baja y continúa ausente Seibutis. El club quiere traer de vuelta a Dylan Ennis pero "vamos a estar los mismos", señaló Fisac.