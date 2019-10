Fran Vázquez: Hay que aprovechar esta buena dinámica

El Casademont Zaragoza está inmerso en una buena dinámica de la que no quiere salir. La victoria en la Basketball Champions League frente al Besiktas sirvió como una inyección de moral para afrontar el más que complicado choque de este domingo en el Príncipe Felipe frente al Barcelona. “Hicimos un gran partido durante la primera parte ante el Besiktas mientras que en la segunda parte podríamos haber sido más agresivos. Lo importante es que pudimos sacar un triunfo y vamos 1-1 habiendo jugado los dos partidos fuera de casa”, señaló Fran Vázquez antes del entrenamiento de esta mañana acerca de la primera victoria del conjunto aragonés en Europa. Sin embargo, el apretado calendario no da tregua y los de Fisac ya solamente piensan en cómo pueden sorprender a uno de los gigantes de la Liga Endesa. “Es un equipo que ha fichado muchos jugadores de renombre y que están consiguiendo unos grandes números. Debemos estar en todo momento con los cinco sentidos en el juego y seguir siendo fieles a nosotros mismos. Además, debemos mantener el nivel defensivo que hemos tenido en los dos últimos partidos”, indicó el pívot que también tiene pasado en el club azulgrana donde jugó un total de seis temporadas.

Una de las malas noticias que se trae el Casademont Zaragoza de Turquía es la lesión de Javier Justiz, que no pudo acabar el partido ante el Besiktas por molestias físicas. En su lugar, Fran Vázquez estuvo más minutos sobre el parqué en los que volvió a dar una lección de veteranía y saber estar. “Mi función es que cuando esté en la pista el equipo lo note sobre todo en defensa porque si conseguimos mantener un buen nivel el equipo está más suelto en ataque y juega mejor”, admitió el veterano jugador sobre su rol dentro del cuadro zaragozano. Sin embargo, Vázquez, que como el equipo está yendo de menos a más en este inicio de campaña, no pasa por su mejor momento en el aspecto anotador. “Me obsesiono con los tiros porque mis compañeros me la pasan ya que saben que soy fiable en ese sentido. Me falta meter alguna canasta más porque por ahora no quieren entrar aunque confío que esta racha se pase gracias al apoyo de mis compañeros”, explicó Vázquez, que hizo un ejercicio de autocrítica.

Consciente del histórico inicio de Liga del Casademont Zaragoza, el pívot no quiere poner metas a un equipo que continúa con la inercia positiva de la pasada temporada. “Todo esto es lo que seguimos sumando desde el año pasado, que hicimos una temporada increíble. Hemos roto marcas anteriores y esta temporada es nueva y diferente por lo que no podemos vivir del pasado. Estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo”, indicó Vázquez. Como referente dentro de la plantilla, el gallego hizo un llamamiento a la afición zaragozana para que se acerque a alentar al conjunto aragonés frente al Barcelona. “Queremos llenar las 10.000 butacas del pabellón y que esto se mantenga durante toda la campaña. Zaragoza es una ciudad de baloncesto y poder jugar ante tanta gente es favorable para el jugador y solo de pensarlo te pone la piel de gallina”, concluyó.