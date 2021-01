Harris, un seguro de vida

De regalo de año nuevo Elias Harris llegó al Casademont Zaragoza el 3 de enero. Desde entonces el ala-pívot, que también ha jugado de cinco, se ha adaptado rápidamente al equipo para ayudar a que los de Sergio Hernández diesen continuidad a esos buenos resultados que también trajo consigo el 2021.

Sin jugársela, a lo seguro. Harris debutó en el Príncipe Felipe el 16 de enero, frente al Urbas Fuenlabrada, cuando los del Oveja vencieron por 105-85, lo que significó la segunda victoria consecutiva en Liga. Disputó 23.49 minutos, en los que lanzó a canasta nueve veces. Seis tiros libres que acertó y tres de dos, de los cuales solamente falló uno. Su único error desde que llegó a la disciplina rojilla.

Ya lo avisó en su presentación, que no llegaba a Zaragoza para reforzar el ataque, ni para ser egoísta. Tiene claro cuál es su papel y no se sale del guion, sin improvisaciones, pero aún así ayuda con su puntuación. Ha disputado otros dos encuentros con el equipo. Su segundo fue en la Basketball Champions League, aunque también en el pabellón zaragozano, el 19 de enero, solo tres días después del debut.

Volvió a disputar alrededor de 20 minutos. Lanzó cinco veces de dos puntos, las metió todas, y dos veces desde la marca de tiro libre, sin errar. El resultado fue una victoria (94-82) frente al Start Lublin y el asegurarse el pasar como primeros del grupo D en la competición europea, dejando por detrás también al Falco y al Nizhny Novgorod.

El primer desplazamiento de Harris fue a Bilbao, el pasado sábado. Otro duelo crucial al ser contra uno de los últimos clasificados de la tabla. Precisamente ganar ese partido le ha permitido al cuadro aragonés distanciarse de la zona roja. Harris también aportó, más todavía que en los anteriores, con cuatro tiros de dos y ocho tiros libres en sus 25 minutos disputados. Los metió todos. Al ala-pívot no le vale el dicho de quien no arriesga no gana, él siempre tiene que ganar y no necesita arriesgar, porque lo que hace le sale siempre y le basta.

Así lo ha demostrado, sin ningún tiro de tres es el segundo del equipo con más puntos promediados por partido (13.00), solo por detrás de Ennis (16.9), y el que mejor valoración ha conseguido (16) en Liga. Es decir, en menos de un mes se ha convertido en una de las piezas clave del equipo. Además de su versión ofensiva, también es válido en la defensa. Esta es la faceta del juego que el equipo necesitaba controlar y mejorar con las incorporaciones. Últimamente ha ido a mejor, siendo la clave de las últimas victorias. Sobre todo contra el Bilbao Basket, partido en el que solo encajaron 73 puntos.

El complemento perfecto

Ya lo avisó Hernández, que el nuevo jugador del Casademont Zaragoza iba a colaborar a mejorar la defensa, y así se ha demostrado. En los dos partidos de la Liga Endesa que ha disputado, cuando el alemán ha estado en pista el equipo tiene un +- de 8 puntos. Es intenso y con mejores cualidades que Robin Benzing en este aspecto, precisamente el compañero que le dio referencias de la capital del Ebro, ya que jugaron juntos en la selección alemana en las categorías inferiores.

Desde luego, Harris es el fichaje estrella, el que de verdad ha sabido acoplarse al juego del equipo y mejorarlo. Con ocho partidos ya a sus espaldas, TJ Bray sigue intentando cuajar para hacer que el equipo deje a un lado la baja de Rodrigo San Miguel. Por su parte, Luka Rupnik tuvo que rescindir su contrato, con un promedio de 13.19 minutos y 4,5 puntos en seis encuentros. H