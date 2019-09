«Hay un buen equipo»

Un equipo más físico y experto, con mejor tiro, la misma ilusión de siempre pero más dificultades por el camino. Así ven los jugadores la temporada que el Casademont Zaragoza arranca esta noche en Las Palmas. Un año de grandes expectativas después del éxito del curso pasado. «El listón está muy alto, ojalá se pudiera repetir o mejorar pero es muy difícil. Este año no sé por qué todos los equipos nos hemos reforzado bastante bien y las victorias van a estar muy caras», analiza Fran Vázquez. Lo mismo piensa otro de los veteranos, Nemanja Radovic: «El año pasado fue muy bonito pero empieza una nueva temporada y hay que centrarse en el trabajo diario y, poco a poco, ver hasta dónde llegamos. Los equipos de media tabla que el año pasado acabaron por debajo de nosotros han traído jugadores muy buenos y va a ser mucho más difícil este año hacer algo grande».



Los resultados que puedan llegar son siempre una incógnita, así que los jugadores apuestan por mantener la ilusión y el espíritu inquebrantable del año pasado. «Con trabajo e ilusión, con la filosofía que tiene Porfi y que los que seguimos del año pasado vamos a inculcar a los nuevos, espero que se vea un Zaragoza con hambre, que en la pista se deje la piel y luche cada balón», asegura Fran Vázquez. «Espero que podamos sobre todo competir en cada partido, dar el máximo de nosotros mismos. El grupo que ha confeccionado la dirección deportiva tiene ambición y ganas no sé si de repetir lo del año pasado porque es algo muy complicado, pero como siempre dice Porfi sí de dar el máximo, el 100%, y vivir las mismas sensaciones que se vivieron el año pasado en el Príncipe Felipe», afirma Rodrigo San Miguel.



El pívot gallego cree que la plantilla ha mejorado en algunos aspectos. «En el plano físico no seremos los mejores pero creo que hemos ganado mucho en tiro exterior, en jugadores que saben jugar muy bien de fuera adentro y eso nos puede venir muy bien en partidos ajustados en los que necesitemos esos tiros», analiza. Otra cosa es que el equipo vaya a ser mejor. «Eso hay que verlo. Me parece un grupo muy bueno, hay buena química dentro y me parecen todos buenos jugadores. Tenemos que acostumbrarnos unos a otros y ver si somos mejor equipo o no», indica Radovic.



También le gusta el equipo a Benzing, expectante por empezar su segunda etapa en Zaragoza. «El equipo está bien, con calidad, con mucho joven, Carlos, Vit, Javi, son jugadores con mucho talento, y por otro lado jugadores con experiencia, Fran, Rodrigo, Nema, DJ o yo mismo. Es una gran mezcla en el equipo. Estamos bien y el entrenador para mí es nuevo pero hace dos o tres años estaba en Fuenlabrada y es un técnico con confianza en el equipo y que deja libertad en ataque y en defensa», asegura el alemán, que ya se lanza muy seguro en castellano.



La temporada que hoy empieza oficialmente va a a estar marcada sin duda por el regreso a Europa del Casademont. Lo que para los técnicos es un problema, la reducción de entrenamientos, para los jugadores es un motivo de alegría. «Va a ser diferente a la temporada pasada. No hay mucho tiempo para preparar partidos, todo va muy rápido tanto cuando va bien como cuando va mal. Hay que cambiar la forma de trabajar pero va a estar muy bien planificado y creo que también hay jugadores con experiencia, Fran, Brussi, DJ, yo mismo, Seibutis, así que no creo que sea un problema. Además a los jugadores nos gusta mucho más jugar que entrenar así que creo que lo vamos a coger con ganas», señala San Miguel, añadiendo que la Champions ha ido ganando competitividad y que cada año tiene mayor nivel.



La plantilla tiene claro que la prioridad es hacerlo bien en la Liga Endesa, pero Europa es tierra de sueños. «Ojalá en Europa podamos dar un paso grande, llegar lo más lejos posible y llevar a Zaragoza por todo el continente», dice Fran Vázquez. «Nuestra prioridad es la Liga Endesa pero queremos hacerlo bien en la Champions también», añade Radovic. «Es más difícil, más partidos, menos entrenamientos, pero es una gran competición especialmente para los jóvenes», añade Benzing. La Champions llegará el 15 de octubre. Hoy empieza la hora de la verdad en la ACB.