Hernández: «No es un problema de actitud»

La defensa volvió a ser el talón de Aquiles del Casademont y el centro del discurso de su técnico, que sacó también lecturas positivas del duelo ante el Baskonia. «En algunos puntos, fue un poco más de lo mismo. Ofensivamente tenemos buenos y malos momentos, pero no tenemos problemas de anotar a ningún rival. Baskonia es uno de los equipos que mejor defiende y le hicimos casi 90 puntos. Defensivamente seguimos teniendo nuestro mayor déficit. Mejoramos en el segundo tiempo. El grave problema lo tuvimos en el primer cuarto, no es la primera vez. En Obradoiro recibimos 32 puntos, hoy 29. Hemos usado todas las reglas defensas posibles: defensas alternativas, al hombre, en zona, cambiando... Con diferentes formaciones», resumió.

Para el argentino no es una cuestión de actitud de sus jugadores sino un problema de juego. «Como han visto ustedes, carácter y energía no nos faltó. No es un problema de actitud, todavía no nos encontramos defensivamente. Ellos también tuvieron acierto, porcentajes altísimos. No son un equipo con porcentajes tan altos de 3, hoy estuvieron acertados».

También es un problema de ansiedad, de querer correr demasiado para darle la vuelta a la situación. «Nuestra ansiedad nos lleva a cometer muchas faltas, les dimos 33 tiros libres. El final era para el uno o el otro, el que cometiera un acierto se llevaba el partido. Unos pasos de Brussino, de encontrar un tiro en la esquina pasamos a darles dos tiros libres a ellos... Estamos tranquilos porque competimos. Sé que no es suficiente, porque hay que ganar, hay una gran necesidad. Pero cuando uno se va tranquilo de conciencia, porque compitió de la mejor manera que puede, vale la pena jugar», concluyó.

El Oveja incidió en la cuestión mental. «Cuando estamos mal atrás queremos solucionarlo con tiros rápidos, apurados, lejanos, pero no lo hacemos por egoísmo ni mala actitud sino por querer solucionar un problema que estamos teniendo y en lugar de solucionarlo en defensa queremos hacerlo en el siguiente ataque y eso nos lleva a perder diferencias. Porque desde que estoy aquí salvo Obradoiro y Barcelona todos los partidos los hemos llevado al terreno que queríamos y hemos estado por encima un 70% del juego, pero era característica nuestra que cuando el rival no sacaba seis ocho puntos, nos descontrolábamos. Hoy hemos corregido eso, hemos ido diez abajo y hemos vuelto contra un gran rival que ha hecho un gran esfuerzo», dijo.

Por su parte, Barreiro también quiso rescatar lo positivo. «No se puede estar contento con una derrota nunca. Pero es cierto que hemos mejorado varios aspectos que tenemos que dar un paso adelante, como en defensa. No del todo, pero es cierto que se ha visto algo de mejora, sobre todo de ganas, de querer hacer una defensa colectiva a partir de la responsabilidad individual», señaló el gallego.