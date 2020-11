Hernández: «No hay que jugar con la renta»

Sergio Hernández reconoció la derrota como «dolorosa» porque, a su juicio, el Casademont fue el que llevó el partido a su terreno, el que marcó el juego, pero el triunfo cayó del lado del Fuenlabrada por un pésimo último cuarto en el que el pecado aragonés fue «jugar con el marcador», algo que, reiteró, no debe hacerse nunca. El argentino, además, destacó la mejora defensiva de su equipo.

«Hemos visto creo que dos juegos bien diferentes, el primer tiempo y parte del tercer cuarto absolutamente favorables al Casademont, haciendo cosas que nosotros estamos intentando hacer en nuestro juego, mejorando la defensa. Hemos mejorado la defensa del bloqueo directo, lo sacamos a Melo Trimble del circuito ofensivo, lo supimos anular bien, incluidas algunas otras armas que ellos tienen en el juego», comenzó su resumen el técnico del Casademont Zaragoza.

«Dominamos la situación, los pusimos nerviosos, los hicimos salir de su juego natural. En el último cuarto yo creo que, además de una escasa actitud nuestra, porque todo el mundo va a hablar de ese tema, pero siempre la actitud tiene que ver con el juego y nosotros creo que en gran parte del último cuarto jugamos con la mentalidad de conservar los diez doce puntos de diferencia que llevábamos y nunca hay que jugar con eso. Hay que seguir jugando lo que te dio esa renta, no jugar con esa renta, o aprovechándose de la renta», indicó Hernández.

El Oveja explicó la única excepción en la que un equipo puede ser contemplativo con el resultado. «Eso puede ser en algún momento muy finito del juego, en los últimos minutos si ganas por 15, por 14, y tienes dos balones de 24 segundos y los pierdes porque decides hacer eso y dices, bueno, es negocio. Solo en ese caso puede uno jugar con el marcador. Nosotros jugamos con el marcador y un equipo como Fuenlabrada que no tenía nada que perder porque el partido ya se les estaba yendo, con una energía diferente, mucho más valiente, con esto que te da ir por detrás en el marcador y la vergüenza deportiva de no poder, porque la verdad no era solo la diferencia sino que Zaragoza lo dominaba realmente, y con esa vergüenza deportiva se nos llevan el partido», resumió.

Una manera de perder que afecta al equipo. «Es doloroso, es doloroso. No les quito mérito, creo que nosotros hicimos el gasto. Muchas veces me toca ganar y digo que el partido se jugó como lo quiso el rival. Hoy el partido se jugó como queríamos nosotros pero al final termina ganando Fuenlabrada por ese pésimo último cuarto que tuvimos», concluyó el técnico. El argentino tiene ahora una semana completa de trabajo por delante, tras el aplazamiento del partido europeo contra el Falco, para preparar uno de los partidos más difíciles del curso. El próximo domingo recibe al Barcelona en el Príncipe Felipe con la necesidad de ganar.