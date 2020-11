Hernández: «Seguimos jugando mal en defensa y en ataque»

Sergio Hernández ya tiene claro que su equipo tiene mucho que mejorar en todas las facetas. «Lo primero, enhorabuena a Nizhny por las dificultades que han pasado y el gran partido que han hecho. Sobre nosotros, seguimos jugando mal en defensa y en ataque. Hoy hemos jugado con buena actitud, como el último día, pero necesitamos jugar mejor baloncesto. No es suficiente con jugar duro. Ellos intentan hacer lo que yo les digo pero quizá están acostumbrados a jugar diferente. No corremos demasiado la pista, solo cuando robamos el balón y eso no me gusta», señaló el argentino.

El Oveja cree que su equipo puede ser rápido, pero que ahora no lo es. «Para mí, y los jugadores creo que están de acuerdo, jugamos lento sin el balón. La gente dice que jugamos dinámico y rápido, pero no creo eso. Podemos hacerlo, pero no lo hacemos. Tenemos que forzar tiros en los últimos 5 segundos porque no encontramos un buen tiro en los primeros 20 segundos. Pero eso es normal, llevo solo una semana y es demasiada información. Necesitamos más tiempo de entrenamiento para hacernos más fuertes», valoró.

Sobre la mejora que ha podido experimentar el equipo con él en tan pocos días, el argentino recurrió a la experiencia de sus jugadores. «Voy a citar palabras de Rodrigo San Miguel que en el vestuario me ha dicho, es la primera vez que ganamos un partido empujando nosotros, que no damos por perdida una situación en situaciones adversas. Ellos conocen al equipo mejor que yo mismo, que lo he visto por vídeo. Me quedo con esa parte, que ellos se fueron felices por haber conseguido una victoria que estaba perdida y que, por querer, consiguieron».

Aunque el equipo no jugó bien, ganar tiene su valor. «Siempre hay que intentar ganar aún no jugando bien. Hay que jugar bien y ganar y perder con lo mismo», valoró. Por su parte, Benzing destacó el esfuerzo del Nizhny y se quedó con la lucha del equipo por lograr el triunfo final.