«Hlinason y Thompson están a un nivel alto»

Sergio Hernández explicó la victoria desde la gran puesta en escena de su equipo. «Nos sentimos muy en forma de entrada, con una combinación defensa ataque excepcional en el primer tiempo, los sacamos de su juego, no pudieron ni siquiera hacer uso de su scouting que se notaba que lo tenían. Jugamos a un ritmo muy muy alto y ellos es verdad que tuvieron una efectividad muy baja en un momento clave que nos permitió correr mucho el campo, eso nos alimentó nuestra energía, defendimos mas duro linea de pase, cortamos balones», resumió.

También quiso relativizar lo sucedido. «Es un partido que se da muy pocas veces, 20 puntos de diferencia muy rápido y luego un equipo que controla el juego y otro que hace lo que puede. A veces te toca vivirlo del otro lado. No es que Bilbao sea muy mal equipo ni nosotros campeones de la NBA, pero hoy se dio así y lo aprovechamos. Hubo unos minutos de falta de energía que fueron los primeros del segundo tiempo pero era perfectamente normal que nos sucediera», señaló.

El técnico explicó que el equipo ha mejorado su defensa, por lo que ahora necesita menos ayudas que antes. La clave está siendo que tenemos que ayudar menos que antes, defendemos mejor uno contra uno y necesitamos menos ayudas. Cuando defiendes bien solo aparecen las ayudas en el momento justo y son las que se notan mucho. Antes ayudábamos más y era un problema. Ahora ayudamos menos porque la defensa es mucho mejor. El equipo está creciendo. Está encontrando una identidad que quizá no tenía», destacó el argentino.

Su análisis y su discurso no cambian por los resultados porque ya veía cosas positivas antes de ganar. «Somos un equipo que nos gusta trabajar, que todos los días estamos buscándole la vuelta a mejorar nuestro juego, que buscamos y somos muy competitivos y no hay egoísmos. También sucedía cuando perdíamos pero quizá no teníamos esa concentración, esa confianza en nosotros mismos. Yo decía que era un equipo que cada vez que venia aquí era súper comprometido, responsable, entrenaba duro. El parón ha sido clave, tenemos unos sistemas que nos permiten tener menos la pelota en la mano y que todos participen. Estamos encontrando mejor a los grandes, Hlinason y Thompson están teniendo un nivel muy alto», enumeró.

El Oveja rescató varias cosas positivas del partido. «Haber crecido en la idea de bloque defensivo alto que tenemos, de no dejarlos jugar, que genere problemas al rival y capitalice esos errores que hace cometer corriendo el campo. Creo que ahí fue la clave. Al principio jugamos así y fue como conseguimos al renta, no puedes hacerlo todo el tiempo pero siempre que podíamos subíamos el bloque defensivo. No haber dejado de estar concentrado en el juego por el resultado, eso también fue positivo» , concluyó.