La hora de la reacción

Nuevo partido en casa para el Casademont Zaragoza y nueva oportunidad para enmendar los errores que se cometieron en Europa. El equipo zaragozano se enfrenta el sábado (20.30 horas) en el Príncipe Felipe al Baxi Manresa, penúltimo clasificado en la competición nacional con tan solo dos victorias en los nueve encuentros disputados. El entrenador de Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, avisa que no será un encuentro fácil. «Enfrente tendremos un rival peligroso, siempre ha sido muy competitivo. Para nosotros es un partido decisivo donde tendremos que sacar toda la casta y el orgullo porque va a pelearse hasta el último minuto», aseveró el técnico.



Tras sufrir tres derrotas en los cuatro últimos partidos, el equipo afronta un encuentro, en palabras del técnico, de «máximo riesgo». «Para mí ahora mismo es más difícil ganar al Manresa que ganarle al Barcelona. Vienen de ganar fácil en Champions y el equipo está bien armado y preparado en todos los sentidos», aseguró el preparador.



El conjunto rojillo cuenta con la baja de Fran Vázquez, que continúa recuperándose de las molestias que sufrió en el cuádriceps en Valencia y que le apartarán del equipo entre diez y quince días. Rodrigo San Miguel ya disputó minutos ante el PAOK y Fisac habló acerca de su estado de forma. «Está entre algodones, no está al 100% físicamente pero sí al 200% mentalmente. Rodrigo, si siente algo por un club y por una ciudad, es por Zaragoza. Es un sentimiento que tiene hacia nuestra afición y cualquier debilidad física, él la va a suplir de otra manera».



El rival no obtuvo desde el inicio de temporada consistencia en su juego y en los resultados. El equipo de Pedro Martínez ha sufrido la lacra de las lesiones que no le han permitido conseguir estabilidad, pero Fisac alerta: «Ferrari ha llegado con un impacto importante, anotando, metiendo con facilidad y haciendo jornadas espectaculares. Sergi Vidal o Toolson son jugadores muy versátiles y con muchos recursos».



El Casademont parece haber perdido la fortaleza en defensa de las primeras jornadas y llegaron las primeras derrotas, algo que preocupa en gran medida al entrenador. «Perdimos un poco de chispa en la gente pequeña por el grado de minutos que tenían que soportar. No estamos muy acertados en la parcela defensiva y eso influye también en el ataque. La incorporación de Ennis nos dará esa fuerza que nos falta».



El equipo afronta ahora seis de los próximos siete partidos en casa y Fisac advierte que «debemos aprovecharlo, es el momento de pensar en nosotros. Vamos a incrementar el trabajo en los entrenamientos. Jugamos dos competiciones y eso nos exige tener un recorrido táctico para que cuando una cosa no te sale tengas un plan B. Ahí es donde estamos atrasados con respecto al año pasado y nos hace ser blandos en algunos momentos».



Respecto a la mala racha de resultados que atraviesa el equipo, Fisac hizo hincapié en el trabajo psicológico. «Lo más importante para un profesional no es solo ganar sino saber por qué se pierde. Este tipo de derrotas no deben afectar a los siguientes partidos. Perder no significa fracasar sino saber cómo mejorar».

Por otra parte, Fisac confirmó que Reinaldas Seibutis regresó a Zaragoza después del tratamiento específico recibido en Lituania. El escolta viajó a su país natal, a propuesta del club, con el objetivo de solucionar los problemas de espalda que le impidieron comenzar la temporada con normalidad. Las molestias se produjeron tras su participación en el Mundial de China. Ahora se encuentra, según aseguró Fisac, en «un proceso distinto. Tendrá que adaptarse al ritmo del equipo y en los próximos días, cuerpo técnico y servicios médicos del club informarán acerca de cómo va evolucionando». La experiencia del lituano fue clave la el año pasado y Fisac espera contar con él lo antes posible.