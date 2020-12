Con la idea de no frenar

El Casademont no quiere parar y busca que en su cara de vencedor no se le borre ni un ápice. En su visita a la pista del Monbus Obradoiro, en partido de la decimoquinta jornada de la Liga Endesa, que se disputará este domingo en el pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela (12.00 horas), la clara intención de los de Sergio Hernández es confirmar su buen momento de juego y resultados e instalarse en la zona más tranquila de la clasificación después de un curso de no pocas zozobras, algo que intentarán lograr aprovechando la mala racha de su rival, que acumula siete partidos consecutivos perdiendo.

Con dos triunfos de ventaja sobre la zona de descenso, el conjunto del 'Oveja' Hernández tratará de lograr su tercera victoria consecutiva en la competición liguera, y la cuarta contando la conquistada el pasado miércoles en la Basketball Champions League ante el Szombathely, para poner tierra de por medio con el descenso, igualar en la tabla al equipo gallego y mirar hacia arriba.

El conjunto rojillo, sin haber llegado a lo que se presupone su tope, parece haber asimilado las ideas del técnico argentino, algo que se ha traducido en una mejora tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo, tanto a nivel colectivo como individual. El cambio del equipo ha sido gradual desde la llegada del 'Oveja', pero en los últimos encuentros a esa mejoría de sensaciones le acompaña la sonrisa de las victorias, que es lo que de verdad vale en el deporte.

Además, ha recuperado al escolta Rasheed Sulaimon y en la competición continental regresó el miércoles, después de once meses lesionado, Javier Justiz, con una estupenda versión en los minutos en los que estuvo en la cancha, como si el largo tiempo de baja solo hubiera sido un suspiro. El pívot ha viajado con el equipo pero su presencia en la rotación dependerá de la decisión de su técnico ya que, en ese caso, tendría que dejar fuera a uno de los otros extranjeros por el tema de cupos, que sería el también pívot Jason Thompson.

Las últimas victorias rojillas han traído también una elevación de la moral que hace que los jugadores tengan una mayor confianza, lo que se convierte en un círculo provechoso y en una mejoría clara con respecto al inicio de campaña. Por ello, el Casademont Zaragoza visita Santiago de Compostela con la idea de sumar un nuevo triunfo que mantenga la sonrisa que ha vuelto a brillar en las caras de los jugadores después de mucho tiempo cabizbajos.



Minimizar el impacto del MVP del mes de septiembre, Laurynas Birutis, en el juego de su equipo y su anotación, una tarea nada sencilla, además del acierto en los triples de Kassius Robertson y también controlar la dirección de Pepe Pozas serán los principales objetivos de un Casademont que intentará imponer su poderío ofensivo (es el tercer mejor anotador con 86,2 puntos de media) y su fortaleza en el rebote, especialmente el defensivo, para poder jugar como más le gusta, corriendo la pista y con muchas posesiones, a diferencia del equipo gallego. Ese será uno de los ejes del partido, el pulso para ver quién impone su estilo de juego en un duelo donde el Casademont quiere seguir por la mejor senda, la de las victorias.