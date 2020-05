La imborrable sonrisa de Carmela

En estos momentos de extrema dificultad por los que está pasando la población es más necesario que nunca permanecer unidos. El Casademont Zaragoza siempre lo ha hecho y ha cuidado de sus aficionados. Ellos le han mostrado su cariño en el Príncipe Felipe y era el momento de devolvérselo.

Carmela ha estado 53 días ingresada en la UCI del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y luchando por vivir. De ellos, cuarenta estuvo sedada y, por tanto, ajena a la pandemia. Su marido Santiago del Val, también abonado de Casademont Zaragoza, ha vivido con preocupación estos casi tres meses en que se paralizó su vida y no perdió la esperanza gracias a la fortaleza de Carmela, de 66 años.

El capitán del equipo y canterano del club, Carlos Alocén, no quiso dejar sola a esta aficionada del conjunto aragonés y le envió un emocionante mensaje de ánimo.

«Te quería mandar mucha fuerza para esta última etapa que estas pasando de la enfermedad, darte la enhorabuena por esta valentía que has mostrado y ojalá te recuperes pronto y vuelva todo a la normalidad», expresó Alocén.

«Qué ilusión, me ha emocionado mucho. Lo que menos me podía esperar es que Carlos Alocén se dirigiese a mí. Me ha entusiasmado, lo estoy viendo y reviendo hasta que me lo aprenda de memoria. El próximo día que vayamos a verles jugar nos tenemos que quedar a decirle que fue a mí a quién le envió el mensaje», le dijo Carmela a su marido, por fin recuperándose en planta de la enfermedad. Los héroes salen de la cancha de juego para ayudar ahí afuera y la unión del Basket Zaragoza demuestra una vez más que no deja a nadie atrás.