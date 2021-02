Jacob Wiley ya es jugador del Casademont

Jacob Wiley se incorpora a la plantilla del Casademont Zaragoza. El estadounidense llega cedido desde el Herbalife Gran Canaria para reforzar al equipo y sustituir a Jason Thompson como pívot, aunque con un coste más económico, ya que cobrará menos de la mitad de lo que percibía el de Nueva Jersey. En principio llegará a Zaragoza durante la tarde de este viernes y jugará el domingo contra el Betis.

En el Gran Canaria, Wiley ya no contaba para Porfirio Fisac y fue dado de baja en la ACB. Solo disputó once partidos, en los que promedió 9,8 puntos, 3,8 rebotes y 8,6 de valoración en 22 minutos. Por este motivo, desde diciembre, no ha competido y el Casademont Zaragoza, atento al mercado, ha formalizado una de sus aspiraciones de el pasado verano.

Ahora el pívot estadounidense llega ya como comunitario después de su debut con Macedonia del Norte. Todas las partes están de acuerdo debido a que en el Gran Canaria no tenía ningún tipo de protagonismo en la actualidad y próximamente se pondrá a las órdenes de Sergio Hernández.