El júnior se estrena con doble cita en el Adidas Next Generation

El equipo júnior del Casademont Zaragoza ha viajado este jueves a Estambul para participar por segunda vez en el Adidas Next Generation Tournament, evento organizado por la Euroliga, que cumple su decimonovena edición. Con sede en Estambul, que sustituye a Múnich como organizadora del evento, este torneo clasificatorio para las finales tendrá lugar entre el viernes y hasta el domingo en las instalaciones de entrenamiento del Anadolu Efes.

Precisamente el equipo anfitrión será el primer rival del Casademont Zaragoza. El conjunto que dirige Jorge Serna se estrena con el Anadolu Efes este viernes a las 9.00 horas y, a las 19.00, le espera el Stellazzurra italiano. El sábado cerrará el grupo a las 12.00 horas con el Basket Brno de la República Checa. El club cumplirá así su segunda experiencia en el Adidas Next Generation Tournament, tras debutar el año pasado en la cita celebrada en Kaunas, done no pudo conseguir la victoria en ninguno de los cuatro partidos que disputó en la capital lituana. En cuanto a sus rivales, Anadolu Efes regresa a la cita tras finalizar cuarto el ANGT 2017-2018 de Belgrado, Stellazzurra fue subcampeón en el 2018 y el año pasado cayó únicamente frente al Real Madrid en Múnich, y el Basket Brno del exACB Lubos Barton hará su debut en el torneo.

Una vez disputados los tres partidos del grupo, el primer clasificado se enfrentará el domingo al líder del Grupo B, en el que se encuentran el Real Madrid, último campeón del torneo, Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko y Tofas Bursa, en busca de las finales del Adidas Next Generation Tournament 2021. El ganador se unirá a otro equipo español, el FC Barcelona, que ya tiene plaza.

El equipo se desplazó con doce jugadores: Josep Fermí Cera, Daniel Arjol, Álvaro Martínez, Gustav Knudsen, Pablo Aso y Antonio Moreno, que ya participaron el año pasado, a los que se unen Alejandro Moreno, Javier Fernández, Aday Mara, Pavle Stosic, Villiam García y Lucas Langarita.