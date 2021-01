Justiz no viaja a Rusia

Javier Justiz no ha viajado con la expedición del Casademont Zaragoza a Nizhny Novgorod, donde el equipo se juega este martes la clasificación para la siguiente fase de la Champions. El cubano volvió a jugar once meses después de ser operado de la rodilla frente al Falco el pasado 16 de diciembre, pero sufrió una sobrecarga y no ha vuelto a entrar en ninguna convocatoria. El cubano se vio obligado a pasar por el quirófano en febrero para intentar solucionar sus problemas en la articulación y ha superado una recuperación lenta y costosa.

Once meses después de su último partido, pudo disputar 16 minutos en el duelo ante el Falco Szombathely en el Príncipe Felipe, dejando muy buenas sensaciones de juego y buenos números también. La idea del Casademont era que el cubano fuera disputando minutos en la Champions ya que, hasta que no tenga la nacionalidad española, ocupa plaza de extracomunitario y eso obliga a dejar a uno de los tres del equipo fuera, puesto que solo se permiten dos por partido. De momento, la rodilla no le deja volver a las pistas.