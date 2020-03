Lamúa: "La dinámica del equipo nos da tranquilidad"

El Casademont Zaragoza se ha estado preparando toda la temporada para este momento. Dentro de la plantilla son conscientes de la importancia que tiene el partido de este miércoles en el Príncipe Felipe ante el Lietkabelis lituano (20.00 horas) y el segundo entrenador, Sergio Lamúa, lo ha recordado. “Ellos no sé si estarán preocupados pero sí que es verdad que se enfrentan a un equipo que ha quedado primero de grupo. Estamos haciendo bien las cosas, en una buena dinámica y, a partir de ahí, lo que ellos piensen de nosotros es algo que no nos tiene que preocupar, únicamente debemos fijarnos en el rival que tenemos delante”, aseguró el técnico.

El equipo demuestra fiabilidad siempre que tiene una prueba de dificultad en la BCL, algo que invita a pensar que veremos al mejor Casademont. “Nos da tranquilidad la dinámica que tiene el equipo, como compite cada día, porque es muy difícil conseguir esto partido tras partido. Es deporte y en el deporte cualquiera puede tener un mal partido pero la sensación del equipo y poder disputar el primer partido en el Príncipe Felipe, nos puede dar un punto más de tranquilidad para afrontar el partido con garantías”, asintió el preparador.

Al otro lado de la cancha, el equipo lituano sacó a Manresa en el último momento del playoff y llega con mucho que ganar y poco que perder. “Son un equipo con las ideas claras y no van a variar su plan en función del rival, intentarán aprovechar su idea de juego y sus fortalezas. Sin tener un ritmo rápido es capaz de castigar siendo muy verticales, ocupan pocos espacios, comparten bien el balón, son buenos tiradores… Es un equipo complicado con muchos focos que debemos tener en cuenta”, afirmó la mano derecha de Fisac, que ha estudiado a sus dos grandes amenazas. “Dimsa y Sakic llevan el peso anotador regularmente cada partido, esto no quiere decir que el resto no puedan incorporarse. La experiencia de Sakic le permite jugar abierto contra gente más lenta y jugar dentro contra gente más pequeña. Tienen ese jugador versátil que puede generarles ventajas para aprovechar la circulación y los espacios que ellos reparten muy bien”, aseguró Sergio Lamúa.

Todo el grupo estará a disposición del ténico, salvo Fran Vázquez, que continúa arrastrando pequeñas molestias musculares. “Fran está trabajando al margen del grupo, un poquito entre algodones. Es un tema que decidiremos a nivel técnico, en función de las necesidades que tengamos, y hasta mañana no sabremos si puede estar o no”, afirmó el entrenador, que sí podrá contar con el nuevo pívot del Casademont, Jason Thompson. “El otro día nos dio cosas y esperamos que poco a poco, conociendo más a los compañeros y el juego, pueda darnos más en los partidos que quedan”, concluyó Sergio Lamúa