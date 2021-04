Lamúa pone la lógica

En un solo día, ¿es posible cambiar a un equipo? Lo hizo Sergio Lamúa simplemente poniendo orden y lógica, utilizando a los jugadores en su sitio, pausando el juego, ampliando la rotación para incluir a todo el banquillo. Seguramente también influyó el hecho de que Luis Casimiro estuviera muy atento en la grada, las ganas de los jugadores de ganarse al nuevo técnico, pero lo cierto es que el Casademont Zaragoza realizó un gran partido, fue generoso, hizo parecer al Gipuzkoa peor de lo que es y logró una de las victorias más cómodas e importantes de la temporada (99-71).

El equipo aragonés, con el zaragozano a los mandos, rompió la pésima dinámica que arrastraba con Sergio Hernández. Pareció hasta sencillo, desde el cinco inicial pasando por los cambios hasta los minutos para los menos habituales. El Casademont jugó con tranquilidad, solo corrió cuando pudo y era necesario, compartió el balón como nunca, no hubo lanzamientos precipitados, todos tuvieron protagonismo. En defensa el equipo también mejoró, sobre todo en el rebote, lo que le permitió aprovechar los continuos errores del Gipuzkoa.

Fue todo rodado desde el inicio. Marcelo Nicola tuvo que parar el partido cuando habían pasado poco más de cuatro minutos porque el marcador ya reflejaba un claro 11-2. No mejoró mucho la cosa para los donostiarras, empeñados en lanzar y lanzar de tres sin mucho acierto, dejando continuas oportunidades al Casademont, que no las desaprovechó. En los zaragozanos todo fue equilibrio. En el juego, en los tiros exteriores e interiores, en el trabajo defensivo. Brussino estuvo a un nivel altísimo toda la tarde, Hlinason recuperó minutos y protagonismo, en perfecta sintonía con el argentino. Nada de llegar y tirar sin ningún orden ni concierto, a ver quién es más egoísta. Pases y pases y pases hasta encontrar la mejor solución. El ejemplo fue una acción en la que Brussino estaba solo en la línea de tres, se la pasó a Ennis, que estaba solo en la línea de tres, y este se la devolvió para que el argentino anotara el triple.

No hubo tampoco cambios raros, todos jugaron en su sitio. Hlinason se emparejó con Okouo, el jugador más alto del Acunsa, y cuando Nicola apostaba por más pequeños entonces era el turno de Wiley, que se lució con algunos alley oops al final. San Miguel y Sulaimon se repartieron los minutos en el base, con Javi García aún convaleciente, Harris se dedicó más al rebote y a tareas defensivas que al ataque. El equipo fue mejor que su rival en todo, y mejor que él mismo en los últimos partidos. Repartió 24 asistencias, ganó claramente la batalla por el rebote (39-29), tuvo porcentajes mucho mejores porque no desperdició lanzamientos sin ton ni son.

Más jugadores

Lamúa quiso también ampliar la rotación, últimamente muy reducida. También es verdad que el partido, roto bien pronto, se prestó a ello, pero el zaragozano dio minutos a Font ya en el segundo cuarto, aprovechó para foguear un poco más a Justiz y al final salió hasta Jaime Fernández. El joven escolta acusa mucho su falta de minutos cada vez que tiene que salir, pero el cubano aprovechó en la parte final para ir ganando confianza con sus primeros puntos.

Todo fue rodado para el Casademont en un partido que, como tal, tuvo poca historia. Los zaragozanos cogieron carrerilla desde el inicio y marcaron diferencias, llegando a sobrepasar los treinta puntos de distancia en la segunda parte. No había caso, el Gipuzkoa no encontraba armas ni argumentos suficientes para poder volver, para enfado de Marcelo Nicola, que llegó a tirar la pizarra en un tiempo muerto. El Casademont no bajó los brazos, seguramente porque quería dar buena imagen ante Casimiro, y continuó su trabajo hasta el final. Con tranquilidad, con confianza, todo fluyó.

El equipo zaragozano acabó sumando 137 de valoración, únicamente con Barreiro (-2) y San Miguel (2) por debajo del resto. Brussino se fue hasta los 23 puntos en 22 minutos sin fallo en sus tiros de campo y Sulaimon, mucho más liberado, acabó con 17 puntos. El Casademont se transformó en un solo día. Sergio Lamúa puso orden y lógica en el equipo y la plantilla demostró su capacidad. Ahora quedará en manos de Luis Casimiro, que ya pudo tomar buena nota en directo.

Ficha técnica:

Casademont Zaragoza (24+23+31+21): San Miguel (2), Ennis (11), Brussino (23), Harris (2), Hlinason (13) -cinco inicial- Sulaimon (17), Justiz (6), Barreiro (-), Jaime Fernández (-), Font (3), Benzing (13) y Wiley (9).

Acunsa GBC (14+15+17+25): Dee (12), Faggiano (6), Pere Tomàs (4), Radoncic (8), Okouo (3) -cinco inicial- Motos (4), Margarity (2), Olaizola (6), Carlson (8), Span (8) y Oroz (10).

Arbitros: Daniel Hierrezuelo, Rafael Serrano y Yasmina Alcaraz. No hubo exclusiones por personales.