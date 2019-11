En Lituania sube el listón

Si algo ha demostrado hasta ahora el Casademont Zaragoza es capacidad para sobreponerse a todas las circunstancias, hambre por la victoria y un descaro impropio de un grupo de jóvenes que va conquistando pistas y superando etapas a pasos agigantados. Mucho de eso va a seguir necesitando para mantener la impresionante racha con la que ha comenzado la temporada porque le espera un duro equipo lituano y afronta el partido con tres bajas importantes. El equipo de Porfirio Fisac viajó a Klaipeda para medirse este martes al Neptunas (18.00 horas) sin Seibutis (que está allí tratándose de la espalda), Fran Vázquez ni Rodrigo San Miguel, estos aquejados de diferentes problemas musculares.

Así que con once jugadores, cuatro de ellos menores de 20 años, afronta el Casademont la cuarta jornada de la Champions League. Lo hace con la tranquilidad que le dan las dos victorias conseguidas, en Estambul y ante el Falco Szombathely, con la confianza de las seis victorias en la Liga Endesa, con la certeza de que los más jóvenes están preparados. Así lo han demostrado hasta ahora. La preocupación que ya ha expresado Fisac y que ayer también verbalizó Sergio Lamúa es la incidencia que tanta baja pueda tener en el resto del equipo, especialmente en aquellos que deben ahora cargarse de minutos.

Porque la principal dificultad para Fisac en días como hoy es mantener ese difícil equilibrio entre repartir minutos a sus jugadores y mantener el nivel competitivo para ganar el partido. El técnico ya ha expresado también desde el inicio de la temporada que la prioridad es siempre la Liga Endesa, pero desde luego aquí no se regala nada. La dificultad aumenta con el paso de las jornadas, primero porque es complicado mantener permanentemente un listón tan alto y, segundo, porque van acumulándose minutos y kilómetros. Ayer, unas doce horas de viaje hasta Klaipeda.

Y aumenta también por la calidad y dificultad de los rivales. Le espera el Neptunas Klaipeda, un equipo poco europeo en el sentido de que cuenta con dos norteamericanos en su plantilla y, el resto, son todos lituanos. Algo que no solo no resta potencial sino que, en este caso, lo aumenta, habida cuenta de la longeva y fructífera cantera que produce este pequeño país pegado al Báltico. Sabonis, Kurtinaitis, Karnisovas, Marciulionis, o el excaísta Homicius son solo algunos de los nombres míticos que hicieron de Lituania una potencia del baloncesto europeo. Hoy lo siguen siendo, basta recordar las medallas de plata en los Europeos del 2013 y 2015. Son el cuarto país con más medallas del continente, tres de ellas de oro.

LOS DESTACADOS / En el Klaipeda, cuarto en la Liga lituana con cuatro victorias y otras tantas derrotas, cuenta también con internacionales. «Cuenta con jugadores jóvenes que tienen mucha energía como Sedekerskis, de selección nacional como Janavicius y con un buen base americano (Dorsey). Tienen un juego interior joven, con cuatros que se abren, un interior americano pequeño (André Williamson) pero que es muy rápido y dinámico. Tienen a un jugador como Galdikas con experiencia, duro. Cuentan en la línea exterior con Delininkaitis, de 37 años, con mucha experiencia y que ha jugado en la selección nacional además de ser un buen tirador», explicó Lamúa.

En sus filas, un exjugador del Peñas de Huesca, Sedekerskis, que está cedido en el Neptunas por el Baskonia. Destacan los 18 puntos de media de Gailius y los 7,7 rebotes de Galdikas. Cuentan con cuatro jugadores por encima de los veinte minutos de media, alguno cercano a la media hora, y cuatro por encima de los diez de valoración. El conjunto lituano ha ganado también dos de los tres partidos disputados, frente al Brindisi y en Salónica, y solo han caído en casa ante el Dijon, el líder del grupo que cuenta sus partidos por victorias. Habrá desempate.