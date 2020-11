Qué manera de perder, de tirar un partido a la basura. Y no es la primera vez que le ocurre al Casademont Zaragoza, pero esta vez no estaba enfrente el Valencia, un equipo de Euroliga, sino el Fuenlabrada, que le remontó 17 puntos de diferencia y le ganó con la anotación de Eyenga y Emegano en un último cuarto lamentable. Increíble, inexplicable y altamente preocupante. El Casademont solo ha sumado dos victorias en diez partidos, se instala en la zona baja y va a necesitar mucho pero que mucho trabajo para levantar a un equipo que recibe un golpe tras otro sin respuesta.

Esta caída es especialmente dura, por la situación, el rival y porque ni siquiera la llegada de un nuevo entrenador cambia la dinámica de un equipo que se hunde fácilmente. Que pasa de hacer muchas cosas bien a hacer casi todo mal, que no está seguro ni cuando domina, en el que todo se cae como un castillo de naipes al menor soplo de aire. El Casademont Zaragoza no supo jugar el final del partido, ni sostener su ventaja ni contener al rival, y el entrenador no ayudó.

Tras la quinta de Brussino nada más comenzar el último cuarto dio la alternativa a Javi García con dos bases y, de manera inexplicable salvo lesión mediante, dejó a Hlinason en el banquillo, que era quien había cambiado el partido en el segundo cuarto, optó por Benzing de cinco y el último lanzamiento, ya con 82-81 y solo 2,1 segundos por delante, fue para el alemán que llevaba una tarde horrible en el tiro (anotó su primer triple en el sexto intento). Todo lo hizo mal el Casademont ante un Fuenlabrada que mantuvo la calma, que creyó hasta el final y que leyó mucho mejor las situaciones de partido, sobre todo esa apuesta por Benzing al cinco en la que tanto insiste el equipo y que tan poco funciona.

La caída fue cuesta abajo y sin frenos. El Fuenlabrada se había ido acercando en el marcador con más fe que fortuna pero no logró rebajar la diferencia de los diez puntos hasta los últimos cuatro minutos. El Casademont entró en el último cuarto con 14 de ventaja y a falta de 1.35 se vio empatado (78-78). Un equipo iba de subida y otro, de bajada. El equipo aragonés fue incapaz de reaccionar, multiplicó sus errores y pérdidas en el tramo final y solo pudo anotar 11 puntos, encajando 26.

Completó así una transformación inexplicable, de un equipo dominador a otro perdido. En la primera parte había mostrado una cara bien distinta. Tras un inicio igualado, la irrupción de Hlinason cambió la cara del Casademont y del partido. Con los tapones y la intimidación del islandés y el momento dulce de Seeley (19 puntos en la primera parte), el equipo aragonés comenzó a distanciarse y a dominar el marcador por encima de los diez puntos de ventaja. Sergio Hernández hizo lo que tenía que hacer, no tocar lo que estaba funcionando, mantener a sus mejores hombres, los más efectivos al menos, todo el tiempo en la pista y produciendo.

No fue igual en la segunda parte. Hlinason pasó de ser protagonista a calentar el banquillo, Seeley bajó sus prestaciones, el resto del perímetro no estuvo muy acertado, la defensa fue deshaciéndose. El juego aragonés ya no fue tan regular y constante, mantuvo su ventaja a arreones y el Oveja no volvió a encontrar un quinteto sólido en el que apoyarse. Apostó por Thompson, que sigue lejos de lo que se espera de él, tiró de small ball, puso dos bases.

Y la diferencia fue poco a poco marchándose por el sumidero sin que nadie pudiera taponar las grietas que se iban abriendo, cada vez más y mayores. El Casademont volvió a dilapidar su ventaja mostrando una mentalidad excesivamente frágil. Sufrió una derrota especialmente dolorosa y descorazonadora, por reiterada e inevitable. El equipo no sabe ganar cuando debe y puede hacerlo y ni siquiera tiene la suerte de los últimos años en los finales apretados. Qué manera de perder.

FICHA TÉCNICA

Urbas Fuenlabrada: Trimble (12), Kloof (2), Meindl (4), Eyenga (22), Thompson (7) -quinteto inicial-, Urtasun (7), González, Samar (1), Emegano (19) y Stevic (8).



Casademont Zaragaoza: San Miguel (6), Ennis (9), Brussino (3), Benzing (8), Thompson (10) -quinteto inicial-, Seeley (22), Rupnik (9), Barreiro (6), Hlinason (8) y García.



Parciales: 16-21, 17-27, 23-22 y 26-11.



Árbitros: Alberto Baena, Luis Miguel Castillo y Antonio Conde.

Eliminados: Eliminado por cinco faltas personales el visitante Nico Brussino (min. 31).

