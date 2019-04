Después de sumar tres victorias consecutivas y situarse en puesto de playoff empatado con el sexto, al Tecnyconta Zaragoza le espera hoy el más difícil todavía. El equipo de Porfirio Fisac recibe al líder de la Liga Endesa, el Barça Lassa (18.00 horas), y para complicar un poco más las cosas lo hará sin uno de sus puntales, Fran Vázquez, de baja por una lesión muscular. Es un desafío a la lógica y a la historia porque la diferencia entre uno de los cuartofinalistas de la Euroliga y el Tecnyconta es gigante y porque en los nueve enfrentamientos en el Príncipe Felipe los aragoneses solo han ganado uno. El de hoy es una página nueva por escribir.

Si fuera por la inercia, se diría que este Tecnyconta es capaz de todo ahora mismo. Si fuera por el rival, que es poco probable que el equipo aragonés extienda su racha. Claro que tampoco entraban en las previsiones las últimas tres victorias, ni en ellas faltaba una pieza fundamental en el equipo. Solo hay un conjunto en la Liga Endesa que esté en mejor forma que el Tecnyconta y es precisamente el Barcelona, que acumula cinco victorias consecutivas, incluida una ante el Real Madrid. Svetislav Pesic tiene el equipo al completo, aunque habrá que ver qué rotaciones dispone teniendo en cuenta que la próxima semana empiezan los cuartos de final de la Euroliga. Smits y Pustovyi han ganado minutos las últimas semanas.

EL MERCADO

El Tecnyconta se presenta a la cita sin Fran Vázquez, caído en el Fontes do Sar, y que puede estar de baja en torno a un mes, en función de cómo cicatrice la rotura. «Tiene una rotura en el gemelo interno y su vuelta dependerá de la evolución», señaló Fisac, que destacó la importancia capital de Vázquez en su esquema y sistema de trabajo. El club no descarta realizar una incorporación para suplir al pívot gallego, pero esta ha de cumplir unos requisitos muy concretos. Ha de tratarse de un jugador disponible, que no cueste traspaso, que se ajuste a la estrecha realidad económica del club y que conozca la competición para que no necesite periodo de adaptación. Una búsqueda realmente complicada a estas alturas del mercado. No obstante, la entidad confía plenamente en la plantilla que tiene porque entiende que hasta ahora ha sabido solventar las bajas que ha sufrido en diferentes posiciones y cuenta con los jugadores del júnior que se entrenan habitualmente con el primer equipo como Jaime Pradilla o Vit Krejci.

La de Vázquez es una baja segura pero no el único percance de la semana en el Tecnyconta Zaragoza. Fisac anunció también que Renaldas Seibutis no había podido entrenarse hasta ayer «por una sobrecarga en los aductores», lo que le convierte en duda para hoy. Por contra, Bo McCalebb está cada día mejor, según el técnico, y el resto de la plantilla estará en condiciones salvo percance de última hora.

ARRIESGAR

En cualquier caso, Porfirio Fisac se verá obligado a modificar su plan habitual por la ausencia de su pívot titular. Javier Justiz tendrá que ser más protagonista («va a ser titular, es su momento», dijo Fisac, alabando las condiciones de su jugador) y entre Radovic y Martín ir supliéndole los minutos de descanso, lo que a su vez dará más tiempo en pista a Marc Martí y a Barreiro en el cuatro. Situaciones que el cuerpo técnico ya ha dispuesto a lo largo de la temporada pero que ahora serán aún más habituales. El estado de Seibutis, por su parte, condicionaría un perímetro en el que el lituano también se ha convertido en una pieza clave.

Con o sin bajas, la dificultad es extrema. «Nos enfrentamos a un rival de muchísima entidad en el aspecto defensivo, ofensivo y también en el físico. Un equipo top al que solo se le puede comparar con uno o dos conjuntos en Europa. Si siguen a este nivel le veo claro candidato a ganar la Euroliga y puede que también la ACB, aunque ésta es más complicada porque hay más partidos», explicó el técnico. Fisac anunció que el Tecnyconta ha de «arriesgar» si quiere ganar este partido. «Implica un nivel de riesgo táctico alto por mi parte y que todos empujemos al máximo en la misma dirección. Tenemos que jugar cada periodo como si fuera un pequeño partido. Es lo que estoy intentando transmitir para motivarles porque creo que es la mejor manera de afrontar un partido complicado», explicó Fisac. El Tecnyconta Zaragoza solo ha ganado una vez al Barcelona en el Príncipe Felipe. Hoy buscará la segunda pese a las bajas. El más difícil todavía.