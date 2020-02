Con la máxima ambición

El Casademont Zaragoza no solo no se cansa de ganar sino que quiere más. Más es vencer este martes (20.00 horas) en Brindisi, en el tacón de la bota italiana, en el último partido de la fase de grupos de la Champions y asegurarse así la primera plaza que le dará el factor cancha en las eliminatorias «Queremos el primer puesto», dijeron Porfirio Fisac y Rodrigo San Miguel antes de viajar a Italia, una muestra más de la ambición de este equipo. La fórmula para conseguirlo es bien sencilla. Ganando, lo tendrá asegurado. Si no, le basta con sacar el mismo resultado que consiga el Telekom Bonn en Salónica ante el PAOK.

Es lo único que hay en juego en el pabellón Elio Pentassuglia esta tarde. El Happy Casa Brindisi ya no tiene opciones de clasificarse para la siguiente fase después de haber sumado un triunfo en sus últimos cinco partidos continentales. En cambio, el Casademont llega embalado con cinco victorias en sus últimas cinco actuaciones europeas. Una solidez que, a estas alturas de la temporada, ya no distingue de competiciones. Al principio de la temporada el conjunto aragonés era más sólido en la Liga, donde centró todas sus energías para meterse en la Copa y ser cabeza de serie por primera vez en su historia. Ahora, como dice Fisac, el equipo está en «modo salvaje» y domina por igual en España y en Europa.

Ni siquiera las bajas parecen perjudicarle. También gana sin Javier Justiz, uno de sus interiores de referencia, aunque sea a costa de mover piezas y cambiar repartos de minutos. A Brindisi han viajado los doce que Fisac tiene disponibles en la plantilla. Regresa así a una convocatoria Javi García, que se había perdido los últimos partidos después de un golpe recibido en Dijon. El técnico quería contar con el joven base sobre todo después del pequeño susto que dio Carlos Alocén el pasado sábado al torcerse el tobillo. El zaragozano regresó a la pista ya entonces, pero habrá que ver su evolución.

En cualquier caso, el Casademont no se fía de un rival que, de nuevo, va a exigirle en el plano físico y que en casa solo ha sido superado por el Dijon. Tampoco se olvida el conjunto aragonés del partido de la primera vuelta, resuelto después de dos prórrogas. Claro que el equipo de Fisac es ahora mucho más sólido. Acumula seis triunfos consecutivos entre ACB y Champions y, todos ellos, por diez o más puntos de diferencia. Sin sufirir. Sin riesgo de prórroga. Con la suficiencia de un equipo grande.

El Casademont es tercero de la Liga Endesa con 15 victorias y 5 derrotas, los mismos números que el Real Madrid. El Brindisi ocupa el sexto puesto de la Serie A, donde juega desde el 2012, con 12 triunfos y 8 derrotas. El pasado sábado el coqueto pabellón Elio Pentassuglia vivió una gran tarde de baloncesto con un lleno absoluto (3.534 espectadores y el cartel de no hay billetes en la taquilla) ante el Olimpia Milano que terminó con triunfo del equipo del norte (74-77).

El Brindisi cuenta con cinco jugadores por encima de los diez puntos de media. Stone promedia 17,5, Banks 15,2, Thompson 11,8, Brown 11,1 y se suma el recién llegado (firmó en diciembre) Dominique Sutton con 13 de media en los dos partidos que ha jugado. Stone no es solo el máximo anotador del equipo italiano sino también el mejor reboteador con 7,3 capturas por jornada, lo que le convierte en el mejor valorado del equipo con 19,6 créditos de promedio.