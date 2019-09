El mejor verano de todos

Con ausencias importantes, sin poder trabajar todos juntos, con algún problemilla físico por el camino, el Casademont Zaragoza ha hecho este verano algo que no había hecho nunca desde que compite en la Liga Endesa: ganar todos sus partidos de pretemporada. No da puntos ni garantiza nada para la Liga que ya se viene (arranca este martes con el Fuenlabrada-Burgos y el jueves debutará el Casademont), pero el equipo de Porfirio Fisac tiene el honor de haberse impuesto en los cinco encuentros que ha disputado. Pleno que no ha conseguido ningún otro equipo de la ACB. El Casademont puede presumir de imbatibilidad sobre todo tras ganarle al Real Madrid en su presentación, puesto que el equipo blanco es el que le sigue en esta tabla virtual de la pretemporada con una sola derrota en seis partidos. Mismos números que el Baskonia.

La pretemporada aragonesa, eso sí, ha sido más breve en número de amistosos que la de la mayoría de equipos de la categoría y más que nunca en su historia, pero tampoco antes había acabado con pleno de victorias. De hecho, lo más habitual era que sumara más derrotas que triunfos. Este verano ha disputado cinco amistosos, imponiéndose al Joventut (90-74), Tenerife (74-73), Levitec Huesca (101-62), Real Madrid (72-63) y Andorra (90-93).

En el 2018 programó seis partidos, logrando tres triunfos ante el Partizan, el Levitec Huesca y el Alba Berlín y cayendo ante todos sus rivales ACB, Tenerife, Gipuzkoa y Andorra. En el 2017 fueron siete los amistosos del equipo aragonés y una sola victoria, en el primer duelo frente al Levitec Huesca. Después no pudo superar ni al Bilbao Basket, ni al Tenerife, ni al Gipuzkoa, ni al UCAM Murcia, ni al Hapoel Jerusalen ni al Andorra. En el 2016 jugó siete encuentros de preparación y venció al Peñas, Fuenlabrada y Guaros de Lara, cediendo ante el Estudiantes, Andorra y Murcia en dos ocasiones.

En el 2015 fueron ocho los encuentros que el equipo aragonés disputó antes de dar comienzo la competición. Ganó en cinco de ellos, ante el Peñas, Avtodor Saratov, Joventut, Manresa y Palma y cayó ante Tenerife, Valencia y Bilbao. Un partido más, nueve, jugó en el 2014 y se llevó seis triunfos, cinco consecutivamente ante Peñas, Baskonia, Estudiantes, Murcia y Manresa en sus cinco prmieras apariciones, y uno más en las cuatro últimas, frente al Burgos, cediendo frente al Valencia, Khimkhi y Real Madrid.

MÁS PARTIDOS / El verano del 2013 fue el más prolífico en amistosos porque el entonces CAI disputó once, la cifra más alta. El equipo aragonés superó al Peñas, al Clavijo dos veces, Estudiantes, Tarbes y Manresa y cayó en cinco ocasiones frente a Valencia, Joventut, Fuenlabrada, Baskonia y Gipuzkoa. Uno de los veranos que siempre se pone como ejemplo de cuánto hay que relativizar los resultados de una pretemporada es el 2012. El equipo que acabó tercero en la ACB empezó de manera desastrosa, perdió ante la Universidad de Washington, Lleida, Joventut, Unicaja y Obradoiro y solo pudo ganar al Navarra, de LEB Oro.

En el 2011 el conjunto zaragozano programó diez partidos de preparación y logró imponerse en seis, ante Manresa, Joventut en dos ocasiones, Lleida, Estudiantes y Bilbao, cayendo frente a Gipuzkoa, Cajasol, Real Madrid y Armani Milan. En el 2010 solo pudo llevarse dos de los nueve encuentros que disputó, contra el Peñas y el Estrella Roja, cediendo ante Alicante, Barcelona, Joventut (dos veces), Gipuzkoa, Bilbao y Manresa. En su primer verano ACB, el del 2008, el equipo jugó ocho encuentros amistosos, logrando tres victorias ante Granada, Gran Canaria y Valencia y cediendo frente al Real Madrid, Valencia, Estudiantes, Bilbao y Fuenlabrada. Lo de este verano es inédito, pero lo que cuenta de verdad es a partir del jueves.