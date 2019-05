El playoff tendrá que esperar para el Tecnyconta Zaragoza. El equipo aragonés no ha aprovechado la oportunidad de sellarlo a la primera tras caer en Gran Canaria en un duelo que ha dominado casi siempre, más de tres cuartos, pero que ha perdido al final, en otro desenlace igualado que esta vez no ha podido decantar de su lado (84-79). Seguramente el equipo aragonés ha merecido más, pero no ha sabido rematar el trabajo ante el empuje local, la irrupción de Wiley y el acierto de Báez. El Tecnyconta ha tenido hasta 14 puntos de ventaja, pero ha encallado en un último cuarto en el que solo ha podido hacer 14 puntos. Ahora el conjunto aragonés se la va a jugar en la última jornada en el duelo directo ante el Manresa, en el que también se decidirá la posición final en la tabla. Al equipo zaragozano le bastará un triunfo para volver a disputar unas eliminatorias por el título cinco años después.

El Tecnyconta ha dominado mucho rato, a excepción de unos primeros minutos de defensas estáticas y frías, de ataques con poco ritmo, y del final ajustado de costumbre. En cuanto los aragoneses han agarrado el partido, ya no lo han soltado y se ha visto al equipo que ha llegado hasta aquí durante toda la temporada. Un conjunto coral, solidario, con velocidad de balón y de juego. Con Justiz dominando el rebote (cogió siete en los ocho minutos que ha jugado en el primer tiempo), han ido apareciendo uno tras otro casi todos los jugadores. Alocén elevando el ritmo, Seibutis anotando y sumando como un martillo pilón, Barreiro gustándose, Okoye atreviéndose como siempre, aunque no tan acertado, Nacho Martín rejuvenecido.

Incluso ha reaparecido Fran Vázquez que, aunque aún con el gemelo protegido, ha ido recuperando sensaciones que le vendrán tan bien a él como a todo el equipo para lo que viene ahora. Así, con todos sumando, con una defensa cada vez más acertada y un ataque cada vez más dinámico, el Tecnyconta ha ido poco a poco dominando el partido y el marcador. Ha ocurrido lo lógico, que mientras los aragoneses iban creciendo la tensión competitiva de un Gran Canaria que ya no se jugaba nada, ha ido relajándose y la diferencia, aumentando, brincando por encima de los diez puntos y consolidando el gobierno aragonés en el partido. Al descanso el Tecnyconta ganaba en puntos, en rebotes, en porcentajes de acierto, en espíritu, en todo.

Cuando todo va rodado es más fácil que el que entra sume y los que no lo hacen, pasan más desapercibidos. Con Santana a los mandos al inicio de la segunda parte, el Tecnyconta ha mantenido el ritmo y el canario ha dejado incluso acciones de calidad. El equipo aragonés no quería permitir a su rival entrar de nuevo en partido, pese a los tímidos intentos del Gran Canaria, que se ha acercado pero no lo suficiente hasta el final del tercer cuarto, cuando una concatenación de errores aragoneses han permitido al conjunto claretiano meterse de nuevo en partido (59-65).

Otra vez a sufrir al final. El Gran Canaria ha empezado a apretar de nuevo y el Tecnyconta ha intentado resistir el máximo posible en unos minutos en los que los locales se han precipitado en algunas acciones y los visitantes han errado en otras hasta que el trabajo de Wiley, sin Justiz en pista, y el acierto de Báez han llevado el partido al escenario habitual para el Tecnyconta, un final igualado. Los 14 puntos de ventaja que ha llegado a amasar el cuadro aragonés se han esfumado (73-73 a 3.51) y han dejado paso a un final apretado, de nervios, un toma y daca espectacular y emocionante en el que ha fallado más el Tecnyconta que el Gran Canaria. El equipo de Fisac no ha podido frenar a Wiley y ni el gran trabajo de Justiz ni el último cuarto espectacular de McCalebb han sido suficientes para culminar el buen trabajo anterior. El playoff tendrá que esperar.

Ficha técnica

Herbalife Gran Canaria 84: Hannah (10), Eriksson (8), Rabaseda (6), Tillie (5), Whiley (27) -cinco inicial- Oliver (-), Vene (-), Báez (12), Pasecniks (4), Paulí (4), Strawberry (6), Radivcevic (2).

Tecnyconta Zaragoza 79: McCalebb (12), Seibutis (14), Okoye (5), Radovic (12), Justiz () -cinco inicial- Martín (7), Barreiro (4), Berhanemeskel (4), Santana (5), Alocén (3), Vázquez (-), Williams (5).

Estadística completa

Parciales: 20-26/15-21/24-18/25-14

Árbitros: Hierrezuelo, Oyón, Sánchez Mohedas. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Gran Canaria Arena, ante 5.637 espectadores.