Mirotic, impacto total

Su llegada este verano a la ACB ya supuso un bombazo, un fichaje que parecía irreal para alguien consolidado en la NBA tras cinco temporadas y que tenía ofertas potentes (45 millones por tres años) para seguir en EEUU. Pero Nikola Mirotic está demostrando en sus primeros pasos que supera las expectativas que había generado.

En sus primeros nueve encuentros, tanto en la Liga española como en Europa, el ala-pívot del FC Barcelona, de 28 años (Pogdorica, 11 de febrero del 91) acredita números de ensueño. Líder de anotación y valoración en la ACB con registros que no se veían hace 18 años, estableciendo nuevos topes personales, como los 33 puntos ante el Valencia, el hispanomontenegrino está construyendo su liderazgo a base de actuaciones espléndidas, que se repiten también en la Euroliga. Sus estadísticas dan la razón a los mánagers de la NBA que lo han votado de forma mayoritaria como el mejor jugador fuera de la liga estadounidense.

«Mirotic está demostrando que está a otro nivel», admite Xavi Pascual, entrenador durante más de una década del Barça, una de las mejores del club. «No me ha sorprendido que se adaptara tan rápido. Me ha sorprendido más la determinación con la que está jugando. La solidez que muestra y su capacidad de aportar en muchas zonas del campo. Para mí, en la posición cuatro, que es clave, no hay ningún jugador mejor en Europa. Y ahora mismo, me atrevería a decir que es el europeo más en forma».

Estreno complicado

El estreno oficial de Mirotic no fue nada fácil. Lo hizo en la Supercopa, a finales de septiembre, en el Wizink Center de Madrid, la cancha donde creció como jugador antes de irse a la NBA. La pitada en la semifinal frente al Valencia ya fue intensa. Y se redobló en la final contra su el Real Madrid.

Mirotic llegó a las categorías inferiores del club blanco en el 2005 con 14 años y fue subiendo hasta llegar al primer equipo en el 2010, donde estuvo cinco temporadas y se convirtió en uno de sus grandes ídolos (una Liga, dos Copas, dos finales europeas, un MVP). Así que para muchos en la capital, su vuelta a la ACB en las filas del enemigo, es poco menos que una traición. Normal que el silencio acompañara a su llegada. O como mucho, alguna frase protocolaria de Pablo Laso cuando le han requerido: «Tengo poco que decir. Es un jugador que ha demostrado su calidad primero en el Madrid, luego en la NBA, y el Barcelona me parece que ha hecho un gran fichaje».



«Buen chico»

El propio Mirotic era consciente de que su pasado iba a tenerse muy en cuenta, aunque la crítica del madridismo ha facilitado su aceptación en el Palau. «Sabía el foco que iba a suponer mi fichaje. Era muy consciente de aquello y quería sentir eso. Por eso es un gran reto. Quería estar en los ojos de los demás. Sabía que todo el mundo me iba a pitar, pero eso es una motivación», reconoce el jugador.

«Echaba de menos la competición y este es un proyecto en el que todo el mundo está con muchas ganas para devolver al Barça a la lucha por los títulos. Solo espero competir y dar el nivel que se espera de mí. Espero disfrutar, porque es cuando mejor juego», apunta la nueva estrella del Palau, que ha tenido una rápida integración en el vestuario por su humildad y por su capacidad de trabajo. «Para Niko, todo es nuevo, en su carrera no ha vivido situaciones así. Yo estoy muy contento con él, es trabajador y buen chico», lo respalda Pesic, la primera persona que lo ha querido proteger de la comparación con Bodiroga, referencia del barcelonismo que condujo al equipo azulgrana a su primera Euroliga en el 2003.

«Está rindiendo a un gran nivel, pero el primer impacto que ha tenido Mirotic es mediático», valora el exjugador azulgrana, Nacho Solozábal sobre su aterrizaje en el Palau. «Estamos hablando de un jugador que estuvo en el Madrid, que contra el Barça siempre lo hizo bien, que en la NBA consigue hacerse un nombre y que en lugar de volver al Madrid, decide venirse al Barça. Eso ya es un golpe», cuenta el actual técnico de la Federació Catalana y analista del diario Sport.

Intensa preparación

El intensivo trabajo de este verano en Sant Just, mientras los demás apuraban sus vacaciones, es una de las razones que explican que esté encadenando una exhibición tras otra. «Está en un momento de forma brutal», le reconoce su compañero Pierre Oriola. En los nueve partidos jugados ha anotado 17 puntos o más en todo. Sus promedios en la Euroliga son 20 puntos y 5,8 rebotes. Pero es en la ACB donde está a niveles excepcionales: 25 puntos, 5,5 rebotes, y más de 30 de valoración, para destacarse como el mejor jugador de la competición. Además, ha sido MVP de la primera y la cuarta jornada.

«Ha llegado preparadísimo y su juego es perfecto, difícil de parar y más en un equipo como el Barça porque no te puedes centrar solo en él. Por su forma de jugar y la clase que tiene solo puede ir a más, aunque habrá que ver cómo se van ir adaptando las defensas para frenarlo», subraya el exjugador Sitapha Savané, comentarista en Movistar+, que valora un aspecto adicional en la llegada de Mirotic a la Liga. «Cuando dejas la NBA y tanto dinero, es porque quieres marcar una época. Esa misma hambre es lo que diferenciaba a Jordan de los demás».

«Lo hace todo muy fácil, no le afecta la presión y eso le da tranquilidad al equipo. Sorprende la naturalidad con la que es capaz de jugar en diferentes posiciones, salir botando, generando contrataques o jugar desde las esquinas», subraya Solozábal, que reflexiona también lo que supone su llegada para el club azulgrana. «Es una apuesta y un mensaje. También para el Madrid, rival directo en la ACB y seguramente en la Euroliga. Dicen que no les ha afectado. Pero no lo creo. Es un jugador que tenías controlado, joven, de mucha calidad. Y que ha preferido el Palau», apunta. « Pero no es solo la llegada de Mirotic. También la llegada de Higgins y Davies, en el quinteto de la última Euroliga, es un mensaje contundente de que pones todos los medios para optar a todo».