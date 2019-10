Con la misma intensidad

Ha sido un inicio inmejorable pero la temporada no ha hecho más que empezar, así que el Casademont Zaragoza tiene todavía mucho por recorrer en un camino que este sábado le lleva a Murcia (18.00 horas). Será otra prueba del estado en el que se encuentra el equipo de Fisac. El conjunto aragonés superó con nota las dos primeras jornadas en cuatro días y ahora la cuestión es si podrá mantener y hasta cuándo el ritmo de juego, la intensidad, expuestas en sus primeras actuaciones y dos de las claves para entender su temprano éxito. Tendrá que hacerlo sin Renaldas Seibutis, que sigue fuera del equipo por sus problemas de espalda y no tiene fecha de regreso.

No lo ha echado demasiado de menos hasta la fecha porque la coralidad, la concepción de equipo llevada a su máxima expresión, han sido las grandes virtudes de este Casademont. Con una plantilla con más y mejores recambios, Fisac puede mantener un trabajo constante durante los cuarenta minutos de partido. La solidaridad atrás, el trabajo en el rebote, el hambre del equipo, han hecho el resto. No obstante, han sido solo dos partidos y el Everest que anunciaba Fisac empieza a dejar ver sus primeras pendientes pronunciadas: dos partidos seguidos fuera de casa y el inicio de la Champions.

Por eso el técnico se muestra muy cauto y no comparte lo que han señalado esta semana Rafa Luz y Jarrel Eddie, que el Casademont es el equipo más en forma de la Liga Endesa. «Son dos partidos. Cambia muchísimo según el calendario, que juegues fuera o en casa, según a quién te enfrentas. En forma estamos todos. Porque todo el mundo es muy competitivo este año, hay muchísima igualdad. Hasta la jornada 10-12 no sabes el estado de cada uno. En eso soy bastante cauteloso. Murcia es un grandísimo rival, llevan 1-1 pero se han enfrentado al Madrid. Están haciendo bien las cosas, con muchísimo criterio», señaló.

Fisac se deshace en elogios hacia su rival de esta tarde. «Tienen dos bases de primer orden como Lecomte y como Luz y con la entrada en momentos determinados de Booker. Jugadores determinantes, que definen, con capacidad para ver el aro muy grande como Booker, Larentzakis y gente como Rojas o Radoncic que tienen un poderío de rebote, empujan. Y un tirador como Durán».

No acaba ahí el análisis de Fisac. «Por dentro tienen un poco de todo con gente con calidad para el tiro, gente con capacidad para rebotear, para correr el campo. La llegada de dos cuatros diferentes como Eddie y Sakota les da experiencia, tablas, tiro. Repito que es una plantilla hecha con muchísimo criterio, que en la parte interior tiene hombres muy físicos como Tumba y como Hunt, que repiten del año pasado, y luego ese hombre de carácter, que siempre es guerrero, siempre está luchando, tiene el talento suficiente como para jugar todos los minutos que quiera como es Cate», valora el entrenador del Casademont. Su reto es mantener el nivel, seguir la misma línea. Y sumar otra victoria.